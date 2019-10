Rallye : Le pilote Soumahoro Moriféré meurt en pleine course

Soumahoro Moriféré, champion ivoirien du rallye, est décédé le dimanche 20 octobre 2019, alors qu'il prenait part à la 2e édition du Top Chrono à Cocody. Le pilote a été victime d'un malaise en pleine course.

Soumahoro Moriféré a terminé la course

La nouvelle s'est répandue comme une trainée de poudre. Soumahoro Moriféré a terminé sa dernière course. Le pilote ivoirien a succombé des suites d'un malaise le dimanche 20 octobre 2019. Il participait à la 2e édition du Top Chrono. Le champion de rallye venait d'achever son tour quand il a été pris d'un mal qui l'a emporté. Selon certaines informations, il aurait été victime d'un AVC (Accident vasculaire cérébral). Évacué dans un centre de santé de la commune du Plateau, le champion de l'automobile a malheureusement poussé son dernier souffle.

Très affecté par la disparition tragique de ce grand pilote, Alain Ambrosino, président de la Fédération ivoirienne de sport automobile, a exprimé sa profonde tristesse. "C'est une grosse perte parce que Soumahoro Moriféré est un passionné qui a vécu pour le rallye ivoirien. Malheureusement, il nous a quittés brusquement après un malaise. Sa mort est un grand coup pour le rallye ivoirien", a-t-il confié à nos confrères de Super Sport.

Pilote de rallye et de moto, le disparu a écrit les plus belles pages du sport automobile. Quatre fois vainqueur du Rallye Côte d'Ivoire Bandaman, Soumahoro Moriféré est le premier Ivoirien à réaliser ce record. Il a dominé cette prestigieuse en 2009, 2011, 2012 et 2017.

Né le 30 août 1966, Soumahoro Moriféré se lie d'amour pour l'automobile en 1988, à Dabou, quand il découvre l'enduro motocycliste, un sport d'endurance. Il a été une grande figure du sport automobile ivoirien. Soumahoro Moriféré est cinq fois champion du rallye de Côte d'Ivoire (2006, 2007, 2008, 2009 et 2012). Âgé de 53 ans, ce pilote de renom laisse derrière lui un palmarès énorme.