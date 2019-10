Un mandat d'arrêt se prépare contre Guillaume Soro: Le régime indexé

En réaction aux révélations de l'honorable Alpha Yaya Touré, concernant un éventuel plan du régime Ouattara, visant à écarter de la course présidentielle de 2020, ses adversaires politiques dont Guillaume Soro, Mamadou Traoré a dit regretter amèrement d'avoir contribué à l'accession au pouvoir du régime en place. Pour l'ancien Directeur général de l'INFS, le RHDP encore au pouvoir en 2020, c'est le ''chaos" assuré pour la Côte d'Ivoire.

Déçu de Ouattara, Mamadou Traoré: "En 2020, il n'y a pas d'autre choix à faire que d'élire Guillaume Soro"

C'est fait.

Ils viennent de dévoiler leur stratégie pour écarter de la compétition électorale leurs farouches adversaires.

Il s'agit de Bedié qu'ils vont écarter de la course à travers une modification constitutionnelle.

Il s'agit de Laurent Gbagbo qu'ils vont tenter de maintenir assez longtemps à la CPI.

Il s'agit enfin de Guillaume Soro dont ils vont lever l'immunité parlementaire et lui lancer un mandat d'arrêt international.

Bref, ils vont faire à leurs opposants ce qu'ils ont reproché hier à leurs gouvernants quand ceux-ci ont empêché la candidature de leur gourou par des artifices juridiques.

Les réflexions que cela me donne sont très simples.

1. Ils ont en réalité peur.

2. Ils savent dans le fond qu'ils ne sont pas majoritaires comme ils veulent le faire croire.

3. Ils ne font pas confiance à ceux qu'ils ont débauché des partis politiques adverses.

4. Ils savent également que le cheval sur lequel ils veulent miser ne peut pas faire le poids face à ces trois leaders qu'ils veulent écarter.

5. Si Guillaume Soro qu'ils disent fini est sur la liste de ceux qu'ils veulent écarter, c'est la preuve manifeste qu'ils le craignent sérieusement.

Quand j'imagine que nous nous sommes battus hier pour combattre une telle attitude, c'est à dire celle d'écarter des adversaires redoutables à la présidentielle, et que soient eux qui furent hier victimes d'une telle injustice, reprendre à leur compte ce qu'ils ont reproché aux autres, je suis envahi par un profond regret.

Oui. Je regrette d'avoir mené pendant des années le combat à leurs côtés contre la discrimination électorale.

Je regrette de m'être engagé dans la rébellion pour eux.

Je constate tout simplement aujourd'hui que j'ai été manipulé par eux.

J'ai été naïf de croire que je combattais pour des hommes de valeur.

Hélas !

Mille fois hélas !

Je me suis trompé.

Lourdement trompé.

C'est pourquoi, une fois de plus, je demande pardon aux ivoiriens qui ont souffert directement ou indirectement de mon combat pour eux.

Qu'ils me pardonnent mon erreur, ma faute.

Une faute que nous allons réparer quand les ivoiriens nous donneront le pouvoir en Octobre 2020.

Nous avons gâté. Nous allons réparer.

Avec eux encore au pouvoir, ce sera une déchirure encore plus grande entre les ivoiriens.

Avec eux encore au pouvoir, le traumatisme des ivoiriens ne sera pas réparé.

Avec eux encore au pouvoir, la dictature s'intensifiera.

Avec eux encore au pouvoir, c'est le malheur assuré.

C'est pourquoi en 2020, il n'y a pas d'autre choix à faire que d'élire Guillaume Soro.

Comme c'est lui qui a gâté en les mettant au pouvoir, c'est lui qui va réparer en les mettant au garage et en réparant tous les torts qu'ils ont subis comme libérer par exemple tous les prisonniers politiques Gbagbo et Blé Goudé y compris, assister les familles de ceux qui sont morts dans et à cause des combats, réhabiliter les patrimoines détruits du fait des crises et donner le sourire aux ivoiriens qui ont en ce moment le visage marqué par la tristesse.

NB: Les titre et chapeau sont de la rédaction.