Blé Goudé jugé à Abidjan: Ce qui a été décidé, la position des avocats

Acquitté puis libéré par la Cour pénale internationale (CPI), Charles Blé Goudé fait face à un nouveau procès à Abidjan.

Le procès de Charles Blé Goudé reporté au 30 octobre prochain

Alors que la CPI l’a acquitté des charges de crimes contre l’humanité qui pesaient contre lui, Charles Blé Goudé est à nouveau devant les tribunaux, cette fois ivoiriens. L’ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo ne parle pourtant que de réconciliation nationale depuis sa remise en liberté par la Cour pénale internationale.

"En ce qui me concerne, je ferai ma part, et comme je l’ai toujours répété, je serai un instrument au service de la paix et de la réconciliation dans mon pays », déclarait-il en mars 2019 lors de sa première prise de parole publique après sa libération en février. Neuf mois après, le langage de Charles Blé Goudé n’a pas varié.

A son élection en tant que Président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) en août dernier, l’ex leader de la galaxie patriotique pro-Gbagbo a dit vouloir jouer sa partition dans la réconciliation des coeurs afin d’éviter à la Côte d’Ivoire une autre crise meurtrière. Pour ce faire, Blé Goudé ne manque pas d’interpeller les différents leaders traditionnels des partis politiques significatifs ivoiriens sur les responsabilités qui sont les leurs dans la préservation de la paix et de la stabilité du pays.

«Nos aînés n’ont pas le droit de nous léguer la guerre (…) Qu’ils nous lèguent au moins un pays en paix et démocratique (…) Je lance un appel au gouvernement ivoirien à créer les conditions d’une élection qui ne puisse pas encore créer des conflits. Rien n’est géré et rien n’est bouclé, tout est dynamique », dixit celui qui est aujourd'hui devant la justice ivoirienne.

Ouvert à Abidjan ce mercredi 23 octobre 2019, le procès de Charles Blé Goudé pour « crimes contre des populations civiles » et « crimes contre des prisonniers de guerre », est finalement reporté au mercredi 30 octobre prochain. Ainsi en ont décidé les juges d’instruction « pour permettre aux avocats de l’accusé de prendre connaissance du dossier », confie à afrique-sur7 Me Jean Serge Gbougnon.

Même si le juge d’instruction, lui, a déjà bouclé son enquête, il faut rappeler que c’est maintenant que les avocats de Charles Blé Goudé, eux, prennent ou prendront (c'est selon) à vrai dire connaissance du dossier. D’où son report au 30 octobre. Nous y reviendrons.