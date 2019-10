Hanny Tchelley livre des secrets sur Blé Goudé et Gbagbo à la CPI

Acquitté à la CPI, Cour pénale internationale, Charles Blé Goudé est empêtré dans un nouveau procès à Abidjan pour « crimes contre prisonniers de guerre ». L'Actrice, Réalisatrice et Productrice Hanny Tchelley Etibou a tenu à apporter son soutien à l'ancien leader des jeunes patriotes. Aussi, sur sa page Facebook, l'animatrice de l'ex-émission à succès "On est ensemble" a tenu à adresser une missive, où elle se laisse aller à des envolées lyriques, à son compagnon de la Galaxie patriotique.

Hanny Tchelley à Blé Goudé: « Tu n'es pas n'importe qui, assume ton destin ! »

A toi Charles Blé Goudé,

Zadi Gbapè,

Youayou comme je suis seule à t’appeler,

Mon petit frère,

ASSUME TON DESTIN !!!

Depuis hier, j’ai appris comme tout le monde une histoire sans tête ni queue ! En effet, il m’est revenu que le régime Ouattara t’accuse de « crimes contre prisonniers de guerre » ; entre incompréhension et fou rire, je me pose des questions !

Mais d’abord et avant toute chose, la première chose qui me vient à l’esprit et que j’ai envie de te dire ce soir, c’est : « TU N’ES PAS N’IMPORTE QUI YOUAYOU, ASSUME TON DESTIN » !

Revenons maintenant à cette histoire abracadabrante qui ressemble à un film de seconde zone, un vrai navet !

Youayou, je te connais, je connais les valeurs que tu défends, valeurs de liberté, d’indépendance, de partage pour ton peuple. Je sais ton humanisme, ton intégrité, ton patriotisme et surtout ta fidélité ! Tu as TOUT, TOUT refusé (et je sais de quoi je parle !) pour tes valeurs !

Malgré tout ce que tu as vécu depuis la crise post-électorale du Ghana à ton extradition dans les geôles de l’innommable DST, puis en prison pendant 5 ans à la CPI, tu as démontré que tu es un Homme de droiture et de grande probité !

Depuis ton acquittement et ta libération sous conditions qui te maintient à la Haye, tu n’as cessé de prôner la réconciliation entre tous les Ivoiriens, continuant ainsi ce que tu faisais déjà sous le pouvoir du président Gbagbo. Je rappelle que sous ta houlette, nous avions été les premiers à aller à Bouaké en pleine rébellion en 2007, où tu avais dormi chez Wattao, avant de l’inviter dans ton village ! Je te le répète, ASSUME TON DESTIN !

Sinon, à quel moment ce dont le régime Ouattara t’accuse se serait-il passé ? Posons-nous quelques questions :

1. Le président Alassane Ouattara a dit au monde entier qu’il avait gagné l’élection présidentielle de 2010 dans les urnes. D’où viennent donc qu’il y avait des combattants ?

2. Selon la convention de Genève, "Un prisonnier de guerre est un combattant qui est emprisonné par une puissance ennemie en temps de guerre. Sa détention vise à le conserver hors de combat, elle n'a aucun caractère pénal ou répressif, ce qui le distingue du prisonnier de droit commun." Fin de citation. Si donc tu t’en es pris à des prisonniers de guerre, cela veut dire que tu étais leur gardien ?

3. Et quand cela aurait-il eu lieu ? Tu es resté 16 mois entre les mains sadiques de ce régime, il n’a pas vu que tu avais torturé des prisonniers de guerre avant de te déporter à la CPI ?

Youayou, ce qu’il faut retenir, c’est que tu fais peur ! Car enfin, sur près de 26 millions d’Ivoiriens ou d’habitants de la Côte d’Ivoire, parmi tous ceux qui étaient proches collaborateurs ou partisans du président Gbagbo et exilés au Ghana, pourquoi est-ce toi qui as été traqué, transféré à la Cpi avec ce dernier ?

Pourquoi, pendant 5 ans, est-ce toi qui as pris soin de lui au quotidien, de jour comme de nuit, quand tous les visiteurs, sans exception quittaient la prison à l’heure fatidique de 16h45 ?

Rien n’est le fait du hasard ! Tu n’es pas n’importe qui ! Les gens savent que tu es le véritable héritier des valeurs du président Gbagbo et que tu es INCORRUPTIBLE !

Ils comprennent que toi le panafricaniste, tu es le Digne Héritier de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, et que tu représentes l’Afrique de la Dignité, de la Liberté, de la vraie Indépendance à arracher pacifiquement !

Ils voient que tu es l’Espoir de la jeunesse Africaine qui ne veut plus plier l’échine et brader son continent !

Voilà pourquoi le régime Ouattara et ses alliés paniquent et se déchaînent contre toi. Tout changement, toute nouvelle étape a ses bouleversements. Mais sois serein !

Nous attendons le procès de la honte le Mercredi prochain. D’ici là, je te dis encore « ASSUME TON DESTIN », mon petit frère dont je suis si fière.

Hanny Tchelley