Présidentielle 2020 : Guillaume Soro frappe un gros coup à Yopougon

Guillaume Soro est candidat à la présidentielle d'octobre 2020. Le député de Ferkessédougou (nord de la Côte d'Ivoire) en a fait l'annonce le samedi 12 octobre 2019 à Valence. L'ancien président de l' Assemblée nationale compte s'appuyer sur Générations et peuples solidaires (GPS) afin de conquérir le pouvoir d'État. Le leader des soroïstes, actuellement hors de la Côte d'Ivoire, s'est déjà lancé à la conquête des électeurs.

Le candidat Guillaume Soro recrute à Yopougon

Candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020, Guillaume Soro n'a pas attendu longtemps pour dévoiler sa stratégie de conquête du pouvoir. Depuis Paris, il a procédé au lancement de la plateforme d'adhésion à GPS (Générations et peuples solidaires), le mouvement citoyen sur lequel le natif de Kofiplé entend se fonder pour accéder à la magistrature suprême. "La cérémonie du jour a pour but de présenter les outils avec lesquels nous allons gagner la prochaine élection", déclarait Guillaume Soro le mardi 22 octobre dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il a saisi l'occasion pour préciser que Générations et peuples solidaires est "le creuset qui transcende tous les partis politiques et qui rassemble tous les Ivoiriens dans leur diversité".

Une semaine après cette annonce de Guillaume Soro, les choses semblent aller pour le mieux dans le camp des soroïstes. En effet, lors d'une conférence de presse organisée le lundi 28 octobre 2019, à Abidjan, des proches de l'ex-patron de l'hémicycle ont présenté le premier comité local citoyen du GPS. "Nous sommes heureux de vous présenter le premier comité local citoyen qui a vu le jour à Youpougon. Il compte 25 membres", a dit fièrement Alain Lobognon. C'est donc dans cette commune populaire, réputée fidèle à Laurent Gbagbo que Guillaume Soro installe sa première base.

Méité Sindou, qui a reconnu que "la Côte d'Ivoire a besoin d'une transformation structurelle profonde", a fait la présentation d'un organe de GPS, dénommé la Commission d'orientation et de coordination. "Cet organe est la porte d’entrée pour rendre GPS opérationnel. Elle servira de levier au président Guillaume Kigbafori Soro pour la mise en route de la plateforme", a expliqué l'ancien secrétaire à la gouvernance et au renforcement des capacités.