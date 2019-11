Etat civil: 45 % des enfants de moins de 5 ans non-déclarés (officiel)

Jeudi 31 octobre 2019, Sidiki Diakité s'est exprimé sur l' état civil ivoirien. Invité de la 9e édition de "Les Rendez-vous du gouvernement", le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation a livré les enjeux, les défis et les perspectives de son département.

Sidiki Diakité dresse le bilan de l' état civil ivoirien

Au cours de son intervention, Sidiki Diakité s'est attardé sur le bilan de l' état civil ivoirien. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a reconnu que l'état civil de la Côte d'Ivoire connait de véritables problèmes. Il a fait allusion au faible taux de déclaration des faits d' état-civil. "Le diagnostic a révélé un faible taux de déclaration des faits d’état civil : 36 % des naissances ne sont pas déclarées à l’état civil, et 45 % des enfants de moins de 5 ans ne sont pas déclarés. 18,0 % seulement des décès sont déclarés. Sur les 257 440 décès attendus selon les projections de l’INS, 46 385 seulement sont déclarés, soit 1 décès/5", a annoncé le ministre.

L'ancien préfet du district d' Abidjan a révélé que le Projet registre national des personnes physiques (PRNPP) est "la solution à tous les problèmes de l’état civil et de l’identification en Côte d’Ivoire, à moyen et à long terme".

"Le Registre national des personnes physiques permettra de créer un système d’état civil moderne et sécurisé ; de mettre en place un mécanisme de collecte des données relatives aux décès ; de mettre en place des procédures de collectes des causes de décès auprès du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique par les personnes habilitées ; de faciliter les procédures de déclaration des faits d’état civil ; de constituer un fichier central de données biographiques et biométriques des individus ; de garantir à chaque citoyen ou résident un Numéro national d’identification (NNI) unique", a-t-il mentionné.