24 octobre 2019, la décision portant révocation d'un officier supérieur, en la personne du Commandant Fofana Abdoulaye, est tombée comme un couperet dans le camp des Soroïstes. Guillaume Soro, ancien Président de l'Assemblée nationale, déplore et condamne avec véhémence cette radiation de son Aide de camp. Et pourtant, un observateur ivoirien, sous couvert d'anonymat (avec pour nom d'emprunt Bimouss Premier), a publié sur sa page Facebook, ce qu'il croit être la cause de cette décision prise par le Chef d'État-Major des Armées, le Général de Division Lassina Doumbia.

Toute la vérité sur la radiation de l'Aide de camp de Guillaume Soro

ORDONNANCE No 2018-515 du 30.05.2018 portant sanctions administratives applicables aux militaires.

Article 3. Tout militaire totalisant plus de 15 jours de désertion ou 90 jours de prison sur deux années civiles consécutives est radié des effectifs.

Le Cdt FOFANA ABDOULAYE a été porté:

- absent à partir du 20 mai 2019, après plusieurs rappels à l’ordre.

- Déserteur à compter du 27 mai 2019, soit 06 jours après, conformément à la procédure.

Il totalise 150 jours de désertion au moment de sa révocation. 10 fois plus que le délai de 15 jours inscrits dans la loi, comme pour lui accorder un délai de grâce.

Le Cdt FOFANA était informé de chaque étape de la procédure et plusieurs de ses chefs et amis ont essayé de le ramener à la raison.

À tous, il a toujours répondu qu’il avait fait un choix. Les règles sont applicables à tous les militaires.

Officiellement, l’aide de camp de l’ex-Président de l’Assemblée nationale est le Commandant KOUASSI JEAN- BAPTISTE dit JB. C’est cet officier qui a été retenu par M. SORO GUILLAUME lui-même.

Cdt FOFANA ABOULAYE n’ayant pas été retenu devait rejoindre comme tous les autres : Colonel YEO, Colonel COBO, Colonel OUATTARA FAMOUSSA, Commandant HERMANN de la Gendarmerie, ainsi que tous les Sous-officiers et Militaires non retenus sur la liste transmise par les services de sécurité du Président de l’Assemblée nationale .

Le Cdt FOFANA ABOULAYE est le seul parmi tous ceux-ci à être en position de désertion. Tous les autres ont rejoint leurs unités (garde républicaine et gendarmerie). FOFANA est aperçu dans cette position de désertion dans la suite de l’ex-Président de l’Assemblée nationale en tournée en Europe. Sans ordre de mission, sans titre de permission, sans autorisation de sortie du territoire à laquelle sont soumis les militaires.