Côte d’Ivoire: De belles surprises pour les jeunes en quête d'emploi

Le gouvernement ivoirien, par la voix du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdallah Albert Toikeusse Mabri, a annoncé la mise en stage et en apprentissage de 225 000 jeunes d’ici à 2020.

Toikeusse Mabri annonce la mise en stage et en apprentissage de 225 000 jeunes d’ici à 2020

Présidant la cérémonie de lancement du Programme national de stage et d'apprentissage, le lundi 4 novembre 2019 à Abidjan, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdallah Albert Toikeusse Mabri, a déclaré que le gouvernement va mettre en stage et en apprentissage 225 000 jeunes d’ici à 2020.

« Le gouvernement prévoit la mise en stage et en apprentissage de 225 000 jeunes d’ici à 2020. A ce jour, 100 000 offres de stages de validation de diplômes, 50 000 offres de stages de qualification et 25 000 postes d’apprentissage ont pu être répertoriés », a déclaré Abdallah Albert Toikeusse Mabri qui représentait le Premier Ministre, Amadou Gon Coulibaly.

Selon lui, l’objectif est d’améliorer significativement l’employabilité des jeunes, en leur permettant de valider leurs diplômes, d’acquérir une expérience professionnelle et d’apprendre un métier.

En effet, le Programme national de stage est une réponse du gouvernement à deux difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes Ivoiriens. Il s'agit de l'obtention d'un stage pour valider leurs diplômes ou d’un stage en entreprise pour acquérir l’expérience exigée souvent par les employeurs.

Cette initiative entre dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 4 du Programme Social du Gouvernement portant sur l’insertion professionnelle des jeunes à court, moyen et long termes.

Le Programme national de stages et d’apprentissage intervient après le lancement, le 1er août 2019, des guichets uniques de l’emploi.