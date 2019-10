Emploi jeunes : Recrutement BICICI, voici où et comment postuler

Les jeunes Ivoiriens sont en quête d'emplois et n'hésitent pas à se ruer sur les diverses offres qui sont publiées. A en croire l'Agence Ecofin, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de Côte d'Ivoire (BICICI) fait des précisions sur ses règles de recrutement et met les postulants en garde contre des arnaqueurs qui semblent s'être greffés sur ses offres.

La BICICI, son communiqué relatif à son recrutement

Il nous revient de façon persistante que certaines publications d’offres d’emploi et de stage de la BICICI font l’objet de relais sur divers sites internet et réseaux sociaux. La BICICI salue toute initiative visant à aider à la détection de talents et à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.

Cependant, la BICICI recommande fortement aux sites internet ou plateformes digitales qui souhaitent relayer ses offres de recrutement et de stage, de bien vouloir indiquer systématiquement la source et de ne s’en tenir qu’aux informations officielles contenues dans l’annonce.

La BICICI rappelle par ailleurs que les offres sont publiées exclusivement sur les plateformes web et digitales de la banque ainsi que sur la plateforme de recrutement en ligne www.novojob.ci, et ne donnent lieu à aucun paiement de quelconques frais.

La BICICI rappelle la disponibilité de son département Communication, au +225 20 20 16 52 ou par mail à [email protected], pour répondre à toute préoccupation.

La BICICI vous remercie pour la confiance.

La Direction Générale