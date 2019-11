Pas de rendez-vous Guillaume Soro et Blé Goudé à l'ordre du jour

Lors de sa Crush party de Londres, Guillaume Soro a annoncé sa prochaine visite à Charles Blé Goudé à La Haye. François Guina, un proche du président du Cojep ne confirme cependant pas cette rencontre de l'ancien chef rebelle avec son patron.

Visite de Soro à Blé Goudé « On n'en sait rien », dixit François Guina (Cojep)





Dimanche 3 novembre, Guillaume Soro avait envoyé Affoussiata Bamba-Lamine , sa proche collaboratrice, auprès de Charles Blé Goudé pour exprimer sa solidarité au Président du Cojep. À cette rencontre, l'ancienne porte-parole de la rébellion a déclaré : « Je suis venu également lui apporter un message important de son frère et ami, le président du GPS, Guillaume Soro, dont lui seul a la teneur. »Cet important message des Soroïstes, Soro Kigbafori Guillaume l'a lui-même délivré lors de sa Crush party de Londres, le samedi 9 novembre dernier. Répondant à une interrogation d'une pro-Gbagbo, l'ancien Président de l'Assemblée nationale a révélé : « Blé Goudé et Damana Pickass là, c’est moi qui ai pris leurs mains pour les présenter à Gbagbo », avant de lancer : « D’ailleurs Blé Goudé, je le vois la semaine prochaine. »François Guina, vice-président chargé de la diplomatie, conseiller de Charles Blé Goudé et porte-parole adjoint du COJEP, sortant d'une séance de travail, le même jour, avec l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, s'est confié àau sujet de l'éventualité d'une visite de l'ancien Secrétaire général de la FESCI à son successeur à la tête du puissant syndicat estudiantin ivoirien.« Moi je viens de voir le président... Cette question sur la rencontre avec Guillaume Soro n’a pas été évoquée. On n’en sait donc rien, en dehors de l’annonce faite par Guillaume Soro lui-même », s'est voulu formel, le proche collaborateur de l'ancien leader des jeunes patriotes.Notons toutefois que Charles Blé Goudé a indiqué à maintes reprises qu'il « n'érigera pas les murs de son propre enfermement. » La rencontre entre les deux compagnons d'alors de la jeunesse estudiantine est certes prévue. Mais attendons de voir son accomplissement avant de mieux épiloguer sur la question.