Côte d’Ivoire : IPAG, une importante école française s'installe à Abidjan

Contribuer au développement de la Côte d’Ivoire à travers plusieurs investissements dans l’Enseignement supérieur, c’est le pari que compte gagner le groupe de l’Institut de préparation à l’administration et à la gestion (IPAG).

L' Ipag business school executive education s'implante en Côte d'Ivoire

Une délégation de haut niveau du groupe IPAG, conduite par son Directeur Général Guillaume BIGOT, effectuera une mission de travail en Côte d’Ivoire du 18 au 22 Novembre 2019. Et ce, en vue de promouvoir son programme de formation bachelor à Abidjan. Cette école entend par ailleurs lancer ses offres de formation continue du Business Executive Education en Côte d’ivoire et en Afrique de l’Ouest destinées aux cadres et non cadres, dans des domaines divers tels que le management, ou la finance.

Au cours de cette mission, la délégation du groupe IPAG rencontrera des autorités nationales et internationales, des dirigeants de grandes entreprises ivoiriennes afin d’identifier les segments de marchés pertinents, ainsi que d’autres acteurs de développement.

L’IPAG (Institut de préparation à l’administration et à la gestion) est une école supérieure de commerce et de management française, figurant au prestigieux classement de Shanghai. Elle délivre des diplômes de BACHELOR, MASTER, MBA et DBA.

Présente à Paris, Nice, Los Angeles et Hanoï, IPAG a ouvert en 2015, un campus à Abidjan qui propose au profil post Bac, un Bachelor français en management général, et produit une recherche de qualité permettant d’enrichir sa pédagogie de manière continue et de créer de nouvelles connaissances utiles à la société et au monde des affaires.

