Avant son arrivée à Abidjan, face-à-face Macron-Ouattara à Paris

Alassane Ouattara prendra part au sommet du G20 Impact with Africa en Allemagne le mardi 19 novembre 2019. Du retour de son séjour allemand, le président ivoirien profitera pour avoir un échange avec Emmanuel Macron à Paris, en France. On en sait un peu plus sur cet important rendez-vous entre les deux hommes d'Etat.

Alassane Ouattara et Macron parlent sécurité à Paris

Selon une note de la présidence de la République, Alassane Ouattara "a quitté Abidjan pour une mission à Berlin (Allemagne) et à Paris (France)". "À Berlin, le chef de l’Etat prendra part, les 19 et 20 novembre 2019, à la deuxième édition de la Conférence du « G 20 Compact With Africa », lancée sous la présidence allemande du G 20 pour promouvoir les investissements privés en Afrique, notamment dans les infrastructures", peut-on lire dans le communiqué.

La présidence ivoirienne précise qu'en "marge de cette conférence, le président Alassane Ouattara prendra part à une réception offerte par le président de la République fédérale d’Allemagne, SEM Frank-Walter Steinmmeier. Il aura également des entretiens avec la Chancelière allemande, madame Angela Merkel et plusieurs de ses homologues". On apprend également que le numéro un ivoirien posera ensuite les pieds en France où il aura une rencontre avec Emmanuel Macron.

Dans sa publication numéro 3071 du 17 au 23 novembre 2019, Jeune Afrique lève un coin du voile sur la prochaine visite d' Alassane Ouattara à l'Elysée. Notre source nous fait savoir que les présidents ivoirien et français échangeront autour de la sécurité régionale. Le média panafricain précise aussi que la prochaine visite d'Emmanuel Macron sera au menu des échanges. C'est d'ailleurs cette question qui constituera le sujet principal des discussions.

Il est important de souligner que le chef d'Etat français est attendu à Abidjan en décembre prochain. Avant son arrivée sur les bords de la lagune Ebrié, Macron a réussi à réaliser de bonnes opérations en arrachant de juteux contrats à Alassane Ouattara.