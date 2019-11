Lutte contre le terrorisme: 650 militaires ivoiriens en renfort au Mali

Des militaires ivoiriens, au nombre de 650, seront bientôt déployés pour une mission de paix à l’ouest de la ville de Tombouctou dans le centre du Mali, une région, en proie ces derniers jours à la recrudescence des attaques djihadistes.

650 militaires ivoiriens bientôt déployés à l'ouest de Tombouctou

Lundi 18 novembre 2019, ce sont cinquante d’entre eux qui ont quitté la base aérienne d’Abidjan pour la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unis du Mali (Minusma). Le reste du contingent devrait rejoindre la capitale du centre malien d’ici à la fin du mois de novembre.

« Nous sommes heureux que la Côte d’Ivoire qui sort d’une crise pour laquelle l’ONU a déployé des soldats pour maintenir la paix, déploie à son tour des éléments pour la même cause dans un pays frère qu’est le Mali », se réjouissait en avril dernier le ministre ivoirien de la défense Hamed Bakayoko.

Ce bataillon composé de 650 éléments, sera chargé de la sécurisation du secteur ouest de Tombouctou. C’est un renforcement de taille qui vient s’ajouter à la compagnie ivoirienne de protection, accroissant significativement le nombre de militaires ivoiriens présents dans la zone sahélienne (environ 1000 Hommes).

Établis au sein du super camp de la ville, les éléments précurseurs qui constituent l’Etat-Major de la force, ont la lourde charge de poser les fondements tactiques et logistiques de ce bataillon d’infanterie légère.

La République du Mali fait face depuis le début des années 2000 à une forte présence de djihadistes armés dans les zones nord, centre et est du pays. Leur présence s'est d'autant plus accrue depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, « Guide de la révolution » de la Jamahiriya arabe libyenne, donnant lieu à des affrontements sanglants entre Forces armées du Mali et ces différents groupes djihadistes. Plus de 100 soldats maliens ont perdu la vie depuis le début de ce mois de novembre 2019.