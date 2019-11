Un cadre du FPI livre les raisons de la débâcle de Gbagbo en 2010

Jean Bonin, cadre du Front populaire ivoirien (FPI), revient sur les raisons de la défaite de Laurent Gbagbo, ancien chef de l'État ivoirien, à l'élection présidentielle de 2010. À l'en croire, l'inexpérience politique du Directeur National de Campagne (DNC) nommé à l'époque, Dr Issa Malick Coulibaly, a été l'une des raisons de l'échec de l'ex-président ivoirien.

Ci-dessous l'intégralité de la publication de Jean Bonin, cadre du FPI

Mai 2004 - Affi N’Guessan me nomme Directeur de Campagne (DDC) de Gbagbo pour le Département de Dimbokro. N’ayant pas été nommé à un poste de responsabilité je finance la campagne sur fonds propres durant 5 ans.

Août 2009 - j’organise un giga meeting de soutien au candidat de la LMP dans un stade Koné Ambroise plein à craqué.

Octobre 2010 - Isssa Malick Coulibaly est nommé Directeur National de campagne. Après 5 ans de travail acharné sur le terrain à Dimbokro il me remplace en nommant comme DDC Nzi Paul David, cadre du PDCI. C’est dans les journaux que j’apprends ma révocation. Je prends cela en fair-play. Le nouveau DDC refuse de collaborer avec moi prétextant qu’il est PDCI (et ami de Gbagbo) et ne veut pas travailler avec le FPI. J’en prends acte.

Oct 2010 - 1er tour de la présidentielle : Gbagbo obtient 4% à Dimbokro. C’est la douche froide. Pas surprenant vu que les populations n’avaient pas du tout digérées ma révocation.

1er Nov 2010 - Simone Gbagbo me convoque d’urgence à la résidence présidentielle à Abidjan. Elle me demande de reprendre en main la campagne à Dimbokro. Je refuse car il ne reste plus que 2 semaines avant le scrutin. Affi réunit tous les militants du FPI au hall d’information. Il arrive à me convaincre de reprendre la campagne. J’accepte en avertissant qu’il m’était impossible de faire un miracle en 2 semaines de campagne.

28 nov 2010 - 2ème tour de la présidentielle : Gbagbo obtient 21%. Ouattara 78% à Dimbokro.

Le copinage et l’impréparation (refus du DDC de travailler avec le FPI. Situation d’ailleurs identique à Yamoussoukro), l’amateurisme (me Directeur Nationale de Campagne n’avait aucune expérience politique), l’approximation (nous n’avions aucun T-shirt de campagne (c’était Nady Bamba qui gérait les T-Shirts et les gadgets de campagne) ont été fatals au candidat Gbagbo à Dimbokro.

Il n’y a pas de vents favorables pour qui ne sait où aller.