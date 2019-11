La Gendarmerie ivoirienne met fin à 20 ans de cavale d'un couple belge

Sacré coup de filet de la gendarmerie ivoirienne qui vient de réaliser l'exploit de mettre le grappin sur un couple de criminels qui a jusque-là réussi à semer interpol. L'opération a été savamment menée par la section de recherches de la Maréchaussée, ces 20 et 21 novembre 2019.

La gendarmerie nationale réussi un grand coup

RECHERCHÉ DEPUIS PLUS DE 20 ANS EN EUROPE, UN COUPLE DE FUGITIFS INTERPELLÉ PAR LA SECTION DE RECHERCHES DE LA GENDARMERIE IVOIRIENNE

Recherchés depuis plus de 20 ans par les services de polices européennes et Interpol, LACOTE Jean-Claude et son amie VAN ACKER Hilde ont été arrêtés à Abidjan par la Section de Recherches de la Gendarmerie Nationale, respectivement les 20 et 21 novembre 2019.

Ces derniers avaient changé d’identités pour passer inaperçu. LACOTE Jean-Claude était devenu LACOTE STEPHANE DANIEL et VAN ACKER Hilde, VACKER MARLENE LACOTE

Il faut noter que le 15 décembre 2011, ils ont été condamnés à perpétuité par la cour d'assises de Flandre occidentale pour le meurtre d'un ressortissant britannique, Marcus John Mitchell, le 23 mai 1996 à Le Coq à la côte belge.

Le couple avait également été condamné en Allemagne et aussi à Lille, en 2012. En cette occasion, Lacote, absent à l'audience, a été condamné à cinq ans de prison pour escroquerie en bande organisée, menace de mort et participation à une association de malfaiteurs. En revanche, Hilde Van Acker était présente au tribunal, où elle a été condamnée à deux ans pour complicité d'escroquerie et association de malfaiteurs.

Notons que LACOTE Jean-Claude et son amie VAN ACKER Hilde ont été interpellés suite à une enquête ouverte sur l'exécution conjointe d’une entraide judiciaire de la Belgique et surtout de la France qui a réactivé le dossier en relation avec une NOTE ROUGE d'INTERPOL avec pour qualification de meurtre commis sur le Territoire BELGE.