Rapprochement PDCI-FPI: Voici ce qu'en pense Simone Gbagbo

Simone Gbagbo a réagi devant le rapprochement du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Front populaire ivoirien (FPI). C'était lors d'un meeting tenu le vendredi 22 novembre 2019, à Grand-Lahou, dans le sud de la Côte d'Ivoire.

Simone Gbagbo salue le rapprochement entre Gbagbo et Bédié

Lundi 29 juillet 2019, Henri Konan Bédié a rencontré Laurent Gbagbo, à Bruxelles, où s'est établi le fondateur du Front populaire ivoirien depuis sa mise en liberté sous condition par la Cour pénale internationale. Les deux anciens chefs d'Etat "se sont, particulièrement, réjouis de cette première rencontre, depuis la fin de la crise postélectorale intervenue a la proclamation des résultats du second tour de l’élection présidentielle en novembre 2010", comme l'indiquait le communiqué qui avait sanctionné la rencontre.

Tout en saluant "la mémoire de toutes les victimes et des personnes malheureusement disparues pendant ces tristes et douloureux événements qui ont meurtri la Nation", le patron du FPI et son hôte ont "exprimé leurs condoléances les plus attristées aux familles endeuillées ; compati à la souffrance des nombreuses victimes, notamment à celles des handicapés à vie ; adressé leur solidarité à tous ceux et à toutes celles qui ont perdu des biens ou subi des préjudices de toute nature".

Toutefois, la question d'une alliance entre le FPI et le PDCI n'a pas été évoquée, a confirmé Me Habiba Touré, avocate de Laurent Gbagbo. "L'alliance n'a absolument pas été abordée. Ce n'était absolument pas l'objet de la rencontre. C'était la rencontre de deux frères qui ont pu être en désaccord et qui aujourd'hui ont décidé, et on considère d'ailleurs que c'est un grand pas vers la réconciliation. Ils se sont assis, ils ont discuté, ils se sont embrassés, ils se sont salués et c’était ça l’objet de la rencontre", a-t-elle déclaré.

Pour Simone Gbagbo, ce rapprochement entre ces deux partis politiques méritent d'être salué et encouragé. Elle l'a fait savoir au cours d'un meeting qu'elle a animé le vendredi 22 novembre 2019, à Grand-Lahou. "Ce qui est important, c'est le pays que nous devons sauver. Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont retrouvés pour mettre en place une couleur unique de notre pays", a lancé Simone Gbagbo.