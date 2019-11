Enseignement supérieur: Des étudiants libériens sont en Côte d'Ivoire

Mercredi 27 novembre 2019, le ministre de l' Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabri Toikeusse, a reçu des étudiants libériens venus pour suivre une formation de six mois à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (centre du pays). La délégation libérienne était conduite par Mme Gaelle Mediem, directrice du cabinet de la Première dame du Libéria.

Enseignement supérieur, une coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria voit le jour

Ce sont vingt-et-un étudiants en provenance du Libéria qui ont été accueillis le mercredi 27 novembre 2019 par Albert Mabri Toikeusse, le ministre ivoirien de l' Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, a-t-on appris. Accompagnés de Mme Gaelle Mediem, directrice du cabinet de Clar Weah, Première dame du Libéria et d'un représentant de l'Éducation nationale, ces étudiants ont été sélectionnés suite à un concours auquel s'étaient soumis 629 candidats.

Albert Mabri Toikeusse, qui a effectué le déplacement à l'Institut national polytechnique, a tenu à accueillir ces étudiants libériens. Selon le ministère de l' Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, "ces étudiants apprendront, 6 mois durant, la langue française et renforceront leur capacité dans certaines matières de base, notamment, les mathématiques et l’anglais". Il faut noter qu'à la fin de la formation qui durera six mois, ces étudiants libériens "seront orientés dans les cycles courts des différentes écoles de l’INP-HB en fonction de leur profil". La formation de ces nouveaux étudiants de l'INP-HB est entièrement financée par l'Agence française de développement et s'inscrit dans le cadre de la politique d'internationalisation de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Mabri Toikeusse a mené une visite à l'INP-HB le mardi 26 novembre 2019. Il a eu une séance de travail avec les responsables de l'établissement.

L'INP-HB a été créé par décret 96-678 du 4 septembre 1996. L'école est née de la restructuration de l’École nationale supérieure d’agronomie(ENSA), l’École nationale supérieure des travaux publics ( ENSTP), l’Institut agricole de Bouaké (IAB) et de l’Institut national supérieur de l’Enseignement technique ( INSET).