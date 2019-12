Le chef de l’Etat, Alassane Ouattara, revient d’une visite d’Etat dans la région du Hambol qui s’est achevée le samedi 30 novembre 2019. A Katiola, l’époux de Dominique Ouattara avait eu une rencontre avec les cadres, guides religieux et la chefferie traditionnelle, au cours de laquelle il a émis le souhait de voir la caution à l’élection présidentielle, de 20 millions de FCFA actuellement, monter à 100 millions FCFA.

«Au Bénin, je crois qu’il (le président Patrice Talon) l’a mis à 500 millions FCfa. Si on met à 500 millions, Jean Louis Billon seul pourra payer la caution (Rire). Donc Jean Louis tu es d’accord qu’on mette à 500 millions ? (Rire). Je pense qu’il faudra mettre la caution au minimum à 100 millions FCfa. Parce que si on veut être Président de la République on peut au moins sortir 100 millions pour sa campagne», avait lâché Alassane Ouattara.

Un souhait qui a mis toute l'opposition voire la classe politique ivoirienne en transe. Mais aussitôt revenu de cette tournée, que le chef de l’Etat ivoirien s’est envolé pour Dakar au Sénégal, comme l’indique le communiqué ci-dessous de la présidence de la République.

Ouattara déroute l’opposition ivoirienne et s’envole pour Dakar

Le Président de la République, Alassane Ouattara a quitté Abidjan, ce lundi 02 décembre 2019, pour Dakar (Sénégal) où il prendra part à la Conférence internationale sur le Développement durable et la dette soutenable, co-organisée par la Présidence de la République du Sénégal et le Fonds Monétaire International, en partenariat avec les Nations Unies et le Cercle des économistes.

Cette Conférence offre l’opportunité, aux différents participants, de réfléchir aux solutions visant à trouver le juste équilibre entre le développement durable des Etats, qui nécessite d’énormes financements, et la soutenabilité de la dette. Le mardi 03 décembre 2019, le Président Alassane OUATTARA, par ailleurs Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine, présidera un Sommet extraordinaire de l’UEMOA consacré à la situation sécuritaire, notamment la lutte contre le terrorisme dans les Etats membres. Le Chef de l’Etat regagnera Abidjan le mardi 03 décembre 2019.

Fait à Abidjan, le 02 décembre 2019