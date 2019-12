Retour de Bédié au RHDP: Ce qui attend les chefs Baoulé à Daoukro

Des discussions pour le retour d'Henri Konan Bédié au RHDP, pourraient s'ouvrir incessamment à Daoukro à l'initiative des chefs traditionnels.

Des têtes couronnées vont négocier le retour de Bédié au RHDP mais...

Au RHDP, la mission que viennent de se donner les chefs traditionnels baoulé, n'est pas une sinécure. Faire revenir Henri Konan Bédié et les siens au sein du parti unifié dirigé par le Président Alassane Ouattara. Une mission noble mais qui s'annonce déjà difficile.

Vendredi dernier, en prélude au meeting d'hommage à Félix Houphouët-Boigny, organisé par le RHDP, le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, avait accordé un entretien aux chefs coutumiers Baoulé.

Entretien au cours duquel ces têtes couronnées ont pris la décision d'initier une médiation auprès du Président Bédié pour son retour au sein de la majorité présidentielle. Et c'est justement cette mission qui suscite chez la senatrice Mah Sogona Bamba des interrogations.

"Chers doyens avez-vous imaginé un seul instant la débandade, le remue-ménage, l'inconfort que le retour de Bédié créerait au sein du RHDP chez ceux qui l' avaient lâché pour le rhdp et au sein du PDCI chez ceux qui sont restés auprès de lui contre vents et marées?", s'interroge-t-elle.

Pour cette militante du RHDP, la question sus posée, fait partie des nombreuses questions que devraient se poser les têtes couronnées avant de proposer d'aller voir Bédié. Car, dit-elle, l'affaire a maintenant trop duré et a déjà fait trop de dégâts pour qu'elle se règle juste au niveau de Ouattara et de Bédié seuls.

"Pensez-vous pouvoir faire venir Bédié au Rhdp sans Soro avec qui il forme aujourd' hui un vrai package ? Que deviendra la plateforme que Bédié a initiée avec ses nouveaux amis du fpi?", lâche-t-elle? A en croire la senatrice, la réconciliation Bédié-Ouattara peut être difficile certes mais pas impossible.

"Tout est encore possible et tout dépend de Ado (...) C'est lui qui tient les rênes et les leviers du pouvoir. S'il veut vraiment, honnêtement, sincèrement et réellement que tous les Houphouetistes et que tous ses ex-alliés RHDP se retrouvent à nouveau, cela se fera j' en suis persuadée", se convainct Mah Sogona Bamba. .