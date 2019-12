Révélations sur les "relations occultes" Blé Goudé - Guillaume Soro

La rencontre entre Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, le 24 novembre dernier à La Haye, a suscité de nombreuses réactions. Et pourtant, les deux compagnons de la lutte estudiantine n'avaient jamais rompu les amarres malgré leur opposition apparente, apprend-on de Jeune Afrique.

Guillaume Soro a "financièrement" soutenu Blé Goudé en exil

Charles Blé Goudé et Guillaume Soro se donnant des accolades au Crowne Plaza Den Haag - Promenade de La Haye, telle est l'image de chaleureuses retrouvailles entre deux anciens copains, qui a envahi la toile et les médias, le 24 novembre dernier. À l'initiative de l'ancien Président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo avait en effet accordé une audience à huis clos qui a duré deux heures d'horloge, à son hôte.

Affichant sa « volonté inébranlable de rencontrer et écouter tous les acteurs majeurs de la classe politique ivoirienne », le président du Cojep a épousé celle du Président de GPS d'oeuvre au pardon, à la paix et à la réconciliation entre Ivoiriens. Telle est pour le citoyen lambda la partie visible de l'iceberg. À la réalité, les deux jeunes leaders ont toujours entretenu des relations, quoique souterraines, dans le sillage de leurs mentors respectifs, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara.

Et ce, au plus fort de la crise postélectorale. À en croire JA, à la chute de l'ancien Président Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, Blé Goudé a lancé ce SOS à Guillaume Soro : « Général, il n’y a que toi qui peux me sortir de cette situation. » En réponse à cette sollicitation, Soro avait recommandé à son successeur à la FESCI d'aller se mettre sous la protection de Blaise Compaoré, le Président burkinabè d'alors. Mais le filleul de Gbagbo a décliné cette offre et s'est rendu à Accra au Ghana.

Un proche des deux anciens leaders syndicaux, qui s'est confié à JA, déclare également que « lorsque Blé Goudé était en exil et qu’il cherchait à rentrer en Côte d’Ivoire, Guillaume Soro faisait partie des hommes du régime avec lesquels il échangeait ». Puis, il fait cette révélation à couper le souffle : « Soro l’a aussi soutenu financièrement. » Poursuivant sur sa lancée, cette source ajoute qu'il existerait même un « pacte de non-agression » entre Blé Goudé et Soro Guillaume.

Notons que Guillaume Soro a annoncé sa volonté de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2020. Mais Charles Blé Goudé précise toutefois qu'amitié n'est pas synonyme d'alliance politique.