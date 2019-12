"Transition en 2020" : La pression s'accentue sur Ouattara

Konan Kouadio Siméon dit KKS a réagi aux propos du chef de l'État Alassane Ouattara qui, le week-end dernier à Yamoussoukro, écartait définitivement l'idée d' une transition politique comme réclamée par certains acteurs de la classe politique avant le scrutin présidentiel de 2020.

KKS repond à Ouattara: "Je ne compte pas sur les militaires mais sur votre sagesse"

"Les hommes politiques qui comptent sur l’armée pour faire une transition perdent leur temps. Il n’y aura pas de transition en Côte d’Ivoire", répondait formellement Alassane Ouattara, vendredi 6 décembre 2019 à Yamoussoukro, aux aspirations de certains cadres de l'opposition politique ivoirienne.

Avec Kouadio Konan Siméon ( KKS), des leaders de la société civile et plusieurs autres acteurs du paysage politique national militent en faveur d'une transition politique au soir du second mandat de l'actuel chef de l'État ivoirien, pour, disent-ils, éviter à la Côte d'Ivoire une crise similaire à celle qu'elle a connue entre 2010 et 2011.

Dans une déclaration, le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2010, n'entend pour autant pas baisser les bras malgré la virulente réponse du président Alassane Ouattara, le week-end dernier. Aux propos du président du RHDP, le président d' Alternative pour une nouvelle Côte d’Ivoire répondra ceci : "En faisant cette proposition, je ne comptais pas sur les armes mais sur la sagesse des acteurs politiques et notamment du président de la République, garant moral de la paix dans le pays", a clairement indiqué KKS.

Avant d'ajouter: "Pour l’amour de la Côte d’Ivoire, je ne me tairai point (...) Je ne prendrai point de repos. Je continuerai à proposer ce qui sauve. Je continuerai à plaider la cause des Ivoiriens et je continuerai à en appeler à la responsabilité et à la sagesse des gouvernants pour éviter les souffrances inutiles au peuple déjà si éprouvé", dira-t-il.

Le prochain scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire se tiendra dans un peu plus de 10 mois et bon nombre d'observateurs de la scène politique redoutent un scénario identique à celui de 2010 qui avait fait plus de 3000 morts selon un bilan officiel.