Charles Diby Koffi décède: Bédié livre tous ses secrets politiques

Charles Diby Koffi est décédé le samedi 07 décembre 2019 alors que le PDCI ainsi que le RHDP célébraient le 26è anniversaire du décès de Félix Houphouet-Boigny, premier président de la République de Côte d’Ivoire.

Charles Diby Koffi était PDCI ou RHDP(?): Bédié dit toute la vérité

Grand serviteur de l’Etat, Charles Diby Koffi a occupé successivement les hautes fonctions de Directeur Général du Trésor Public, de Ministre de l’Economie et des Finances, de Ministre des Affaires Étrangères et de Président du Conseil Économique, Social et Environnemental. C’est ce grand commis de l’Etat qui a tiré sa révérence le 07 Décembre 2019 à la grande consternation d’Henri Konan Bédié, Président du PDCI-RDA, et de la grande famille du PDCI-RDA.

« Le PDCI-RDA et toute la Côte d’Ivoire perdent un modèle de citoyen, à la fois, républicain et militant politique engagé du PDCI-RDA », confie Henri Konan Bédié dans un communiqué de condoléances dont afrique-sur7 a reçu copie. De Charles Diby Koffi, le « Sphinx de Daoukro » retient qu’à chacune des étapes de sa ‘’riche et brillante carrière au service de l’Etat de Côte d’Ivoire et de son parti, le PDCI-RDA’’, il a su faire preuve de compétence, de disponibilité, de générosité et de respect à l’égard de toute hiérarchie établie.

En ces instants de grande douleur difficile à contenir, le PDCI-RDA dit s’incliner respectueusement devant sa dépouille et salue, avec déférence, sa mémoire. Le premier parti politique de Côte d’Ivoire, ne manque pas non plus de présenter ses ‘’sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et à toute la grande famille DIBY et alliées’’.

A la faveur de la convention du RHDP en janvier dernier, Adama Bictogo, le directeur exécutif du parti, avait demandé à tous les ministres, présidents d’institutions et hauts cadres de se ''déterminer'' au risque de se voir démis de leurs postes. Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, en avait fait les frais pour avoir refusé d'adhérer au RHDP.

Jusque là, l’adhésion de Charles Diby Koffi au parti unifié créé par le président Ouattara, était un mystère. A travers ce communiqué, Bédié semble indiquer que le disparu n’avait jamais quitté le PDCI malgré les ‘’pressions’’ du parti au pouvoir. Ce qui lui vaut tout cet hommage à tityre posthume. De son côté, Amadou Soumahoro, le nouveau Président de l’Assemblée Nationale et cadre du RHDP, pleure, lui aussi l’illustre disparu.

« C'est avec une vive consternation que j'ai appris la disparition de mon frère, M. Charles Koffi Diby, Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel », dit-il. L’ancien secrétaire général intérimaire du RDR, présente ses ‘’sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et à sa famille biologique’’. «Nous avons perdu un digne fils de la Côte d’Ivoire. L’ensemble des ivoiriens est en deuil», déclare-t-il.