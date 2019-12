Tottenham: José Mourinho tire les oreilles à Serge Aurier

Dès sa prise de fonction sur le banc de Tottenham, le technicien portugais, José Mourinho a eu un tête-à-tête avec Serge Aurier qu'il a sévèrement mis en garde.

Le latéral droit ivoirien évoluant à Tottenham, Serge Aurier, est complètement métamorphosé depuis l'arrivée du technicien portugais José Mourinho sur le banc des Spurs. Souvent cantonné à un rôle de remplaçant depuis son arrivée en Angleterre, l’ancien Parisien qui n’a effectué que 17 apparitions toutes compétitions confondues l’an passé, n’a jamais accepté la hiérarchie et voulait quitter le club l’été dernier.

Titulaire sous l'ère José Mourinho, le capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire prouve qu'il est l'un des meilleurs à son poste en Europe. En cinq rencontres sous les ordres du Special One, le fils de feu Gbizié Léon, infranchissable sur le côté droit de la défense des Spurs, a également inscrit un but et délivré 3 passes décisives.

Une sacrée performance qui ne passe pas inaperçue et qui est même saluée dans toute l'Europe. « Quand un nouveau manager arrive, il y a parfois un joueur qui en profite. Pour l’instant, c’est lui. C’était quelqu’un dont on parlait comme un échec. Il s’est surpassé » , a fait remarquer une des légendes de Manchester United, Rio Ferdinand, consultant pour BT Sport qui considérait l'arrivée de Serge Aurier à Tottenham comme un échec.

Ce nouveau visage présenté par Serge Aurier est certainement dû à un entretien qu'il a eu avec Le Mou dès sa prise de fonction. A en croire le média français footmercato, le technicien portugais a fait savoir à Aurier qu'il était l'un des meilleurs latéraux de Premier League mais qu’en étant plus concentré sur et en dehors du terrain, il serait l’un des meilleurs défenseurs du Monde.

De plus, Mourinho a sévèrement mis en garde le défenseur ivoirien relativement à ses frasques sur les réseaux sociaux. « Je ne suis pas en train de rire. Si tu penses que tu pourras te moquer de moi sur les réseaux sociaux comme tu as pu le faire avec ton ancien entraîneur, tu te trompes», a declaré Mourinho. Des propos qui auraient même fait sourire l'international ivoirien.

Pour rappel, Serge Aurier avait fait une énorme bourde en 2016 alors qu'il évoluait au Psg en France. Dans une vidéo qui est devenue virale sur la toile, le latéral droit ivoirien a tenu des propos discourtois a l'endroit de son coach à l'époque, Laurent Blanc, et de certains joueurs de l'équipe tel que Zlatan Ibrahimovic. Une vidéo qui a contribué à son départ du club de la capitale française.