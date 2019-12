Côte d'Ivoire: Grosse bagarre juridique autour de Charles Blé Goudé

Le procès de Charles Blé Goudé devant le Tribunal criminel d'Abidjan a aussitôt été reporté dès son ouverture, ce mercredi 18 décembre 2019. Ce report est dû à une action des avocats de l'ancien leader des jeunes patriotes.

L'affaire Blé Goudé, les avocats saisissent la Cour de cassation

C'est à une véritable bataille judiciaire que l'on est en train d'assister entre les avocats de Charles Blé Goudé et le Procureur général près la Cour d'appel d'Abidjan. Le 7 novembre dernier, le PG Marie-Léonard Lebry avait en effet décidé du renvoi de l'affaire « devant le tribunal criminel d'Abidjan (TCA, ex-Cour d'assises) » et l'audience était prévue pour ce tenir ce mercredi.

Mais à la veille de ce procès, Me N'Dry Claver et ses collègues de la défense du Président du COJEP ont animé une conférence de presse pour dénoncer les irrégularités qui entachent ce procès et menacé de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) au cas où les poursuites persistaient contre leur client.

C'est dans ce bras de fer procédural que nous apprenons le report sine die du procès de l'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen à La Haye. Ce report est dû à un pourvoi en cassation déposé par les avocats contre l'arrêt de renvoi devant le TCA. Il revient donc à la Cour de Cassation de se décider si Charles Blé Goudé comparaîtra devant le Tribunal criminel d'Abidjan ou non.

Préalablement poursuivi pour « crimes contre prisonniers de guerre », Blé Goudé Charles a vu les chefs d'accusation contre lui se muer en actes de torture, homicides volontaires et viol commis lors de la crise postélectorale. Infractions pour lesquelles il a déjà été acquitté devant la Cour pénale internationale (CPI) selon ses avocats.