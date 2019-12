Après les images de Gbagbo, Blé Goudé menacé par Nady Bamba (!?!)

Hanny Tchelley n’y est pas allée de main morte pour porter de graves accusations contre Nady Bamba, la seconde épouse de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, avec qui il vit à Bruxelles depuis sa libération par la CPI.

Charles Blé Goudé menacé par Nady Bamba?

L’épouse de l’artiste chanteur François Kency a littéralement descendu Nadiani Bamba, la coépouse de Simone Gbagbo, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, mardi 17 décembre 2019, et devenue virale sur la toile. Nady Bamba, révèle l’actrice de cinéma Hanny Tchelley, aurait ouvertement menacé « d’avoir la peau » de Charles Blé Goudé.

Raison invoquée, l’ancien compagnon de cellule de Laurent Gbagbo à la prison de Scheveningen à La Haye, aurait pris parti pour Simone Gbagbo, épouse légitime de l’ex-président ivoirien. Selon Hanny Tchelley, l’ex-leader de la galaxie patriotique aurait ouvertement signifié à Nady Bamba, son refus de prendre part à une quelconque « manigance » visant l’épouse légitime de l’ex-chef d’État ivoirien.

« Elle a commencé à monter son groupe contre Simone Gbagbo, et Blé lui a dit qu’il n’était pas dedans. Il est devenu son ennemi », confie-t-elle dans sa vidéo. Les hommages successifs rendus par Charles Blé Goudé, notamment à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme et de la célébration de l’anniversaire de l’ex-première dame, ont davantage pourri l'atmosphère entre Nady et Blé Goudé.

« Elle a appelé Diaby Youssouf, porte-parole de Blé Goudé et lui a dit : il faut dire à Blé qu’avec son affaire de Simone là, il m’a déclaré la guerre. Mais je vais avoir sa peau », relate Hanny Tchelley dans sa vidéo. Non sans préciser que Charles Blé Goudé a aussitôt pris des dispositions en prenant le soin de saisir d’abord ses avocats et ensuite informer certains de ses proches sur ce qui apparait ouvertement comme une menace de la seconde épouse de Laurent Gbagbo.

Hanny Tchelley ira plus loin dans sa sortie, confiant que la coépouse de Simone Gbagbo serait à l’origine de la crise qui frappe de plein fouet le Front populaire ivoirien (FPI) et qui dure depuis 5 ans. Par ses intrigues et certaines manigances, soutient l’animatrice télé, Nady Bamba qui vit dans un monde imaginaire et irréel, utilise le nom de Laurent Gbagbo pour faire pression sur l’entourage de celui-ci « Le président n’est même pas au courant de ces zigzags », dit-elle. Et Hanny Tchelley d’accuser Nady Bamba d’avoir « semé la division dans la famille biologique et politique du président Gbagbo".