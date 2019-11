Affi N'Guessan divise le camp Gbagbo: Hanny Tchelley clashe les GOR

Fustigée par des « Gbagbo ou rien » (GOR) pour avoir rencontré Pascal Affi N'Guessan, le Président de l'autre tendance du Front populaire ivoirien (FPI), Hanny Tchelley a décidé de répondre à ses détracteurs. Mais loin de la polémique inutile, la réalisatrice et cinéaste ivoirienne a publié un post sur sa page Facebook pour montrer le bien-fondé de son action.

Hanny Tchelley aux pro-Gbagbo « Quel crime ai-je commis ? »

POUSSONS LA REFLEXION : QUE VOULONS-NOUS ? LA DEMOCRATIE OU LA DICTATURE ?

Si le Président Gbagbo et son Ministre Charles Blé Goudé ont été acquittés malgré un dossier à charge de milliers de pages, c’est parce qu’au-delà du « story telling », des mensonges et des montages, les juges ont voulu écouter, entendre, comprendre « l’autre version » de l’histoire, celle de nos 2 leaders ! Et on était contents des plaidoiries de leurs avocats en direct sur Africa 24 non ? On était content de leur acquittement aussi non ? Mais selon votre logique, si vous aviez été à la place du juge Cuno Tarfusser, vous les auriez condamnés comme prévu dans le dossier ! Or une histoire a toujours 2 versions…

C’est dans cette même logique que j’ai accepté de répondre à l’invitation de Mr Pascal Affi N’Guessan et que j’ai posé comme postulat le fait « qu’on ne fait pas un sacrifice avec une moitié de cola » !

Quel crime ai-je donc commis en me déplaçant par mes propres moyens, en l’écoutant avec mes propres oreilles et en le mettant au grand jour sur mon propre mur parce que je n’ai rien à cacher ?

Pourquoi refusez-vous la Liberté de pensée et d’action à ceux qui ne pensent pas forcément comme vous, tout en vous proclamant « démocrates » ? Ressaisissez-vous, Opah n’est pas comme ça.

On parle de la Nation ivoirienne, l’élection présidentielle c’est dans 1 an (!!!) et vous voulez que je sois distraite par des gens qui ne sont responsables que devant leurs ordinateurs, tablettes et téléphones ?

Je le redis, je ne suis membre d’aucun parti politique, ni groupement, ni réseau, je ne représente personne d’autre que moi, et je pense qu’être unis ne veut pas dire être unanimes. Je suis très jalouse de ma Liberté, je l’ai toujours été, alors oubliez-moi ! Je suis libre et personne n’a un titre foncier sur moi !

NB : J’en ai fini sur ce sujet.

Je dis encore merci à Mr Affi N’Guessan pour la considération accordée à ma modeste personne et pour les échanges fructueux qui, j’en suis sûre, porteront leurs fruits. Merci à toutes celles et tous ceux qui oeuvrent pour sortir notre pays de l’impasse.

Quant à ceux qui croient que les injures, le dénigrement et les "likes" sur Facebook font la notoriété, qui ont un « trahimètre » pour mesurer le degré de la lutte de chacun, eh bien qu’ils continuent, chacun vient avec son destin.

Moi, quand il s’agit de la Côte d’Ivoire, je suis prête à rencontrer tout Ivoirien/ne qui le souhaite, de quel que bord qu’il/elle soit. Si ça ne plaît pas à des gens, c'est leur problème, pas le mien !

Excellente journée mes Good People