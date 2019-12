Annoncé à Abidjan, Guillaume Soro ne viendra plus: Les raisons

Le retour en Côte d'Ivoire annoncé en grande pompe de l'ex-chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro pour l'après-midi du dimanche 22 décembre 2019 a été décalé, a-t-on appris cet après midi du jeudi 19 décembre 2019 de Méité Sindou lors d'une conférence de presse animée au siège du mouvement Générations et Peuples solidaires (GPS).

Le retour en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro reporté, voici la nouvelle date arrêtée

Guillaume Soro ne viendra plus le dimanche 22 décembre 2019 comme initialement prévu. L'ancien chef du Parlement ivoirien dont le retour en Côte d'Ivoire avait été annoncé en grande pompe par ses partisans, devra encore patienter un jour de plus. Motif invoqué, la réquisition du ciel ivoirien et agents des forces de défense et de sécurité par les autorités ivoiriennes du fait de la visite officielle du président français Emmanuel Macron.

L'avion privé affrété pour le retour en terre ivoirienne du président du mouvement Générations et Peuples solidaires, a expliqué Méité Sindou, n'a en effet pas reçu les autorisations de survol du territoire ivoirien et d'atterrissage de l'agence chargée de la sécurité aéroportuaire (ANAC).

De plus, a-t-il poursuivi, la préfecture de police d'Abidjan, leur a fait mention, à l'issue de deux séances techniques de travail respectivement les vendredi 13 et mardi 17 décembre 2019, des contraintes sécuritaires liées à la visite officielle effectuée par le chef de l'État français, Emmanuel Macron, en Côte d'Ivoire.

"La préfecture de police d'Abidjan nous a fait part de la focalisation et de la mobilisation des services officiels de la République de Côte d'Ivoire sur cette visite officielle du chef d'État français (du 20 au 22 décembre 2019) ainsi que des contraintes que cette visite officielle ne manquera pas d'imposer au maintien de l'ordre public".

De ce fait, l'ancien patron de la rébellion des Forces nouvelles ne pourra fouler le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d' Abidjan, que le lundi 23 décembre 2019, après plus de 7 mois passés loin des frontières ivoiriennes. « À la suite du refus d’autoriser le survol du territoire ivoirien et l’atterrissage de l’avion à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, le dimanche 22 décembre 2019, le retour du Président Soro Guillaume Kigbafori est reporté au lundi 23 décembre 2019 à 13 h 30 Gmt », a expliqué Méité Sindou lors de la conférence de presse organisée au siège du GPS sis à Cocody.