Guillaume Soro, la Côte d'Ivoire et ses mets lui manquent atrocement

« Exilé » en Europe depuis plus de six mois, Guillaume Soro a annoncé son retour en Côte d'Ivoire pour le 23 décembre 2019. Mais avant de rentrer au bercail, le Président du GPS ressent une véritable nostalgie de son pays.

Guillaume Soro, « Dieu pourvoira...l'horizon s'éclaircira »

La tension monte dans le camp des Soroïstes à l'approche du retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Initialement annoncé pour le 22 décembre 2019, ce retour du l’ancien Président de l’Assemblée nationale a connu un léger décalage, pour se voir reporter au lendemain 23 décembre. Aussi, tous les mouvements et associations qui lui sont proches sont à pied d’œuvre pour réserver un accueil triomphal à leur leader.

De son côté, Guillaume Soro est anxieux et pressé de regagner sa mère patrie qu’il a quitté depuis belle lurette. Aussi, à quelques jours de sa venue, le Président de Générations et peuples solidaires (GPS) éprouve quelque nostalgie de sa Côte d’Ivoire natale et ses habitudes culinaires.

Sur son compte Twitter, le Député de Ferkessédougou a posté une photographie de lui, ayant en main, une assiette d’un plat bien prisé des nordistes, le Tchonron, avec pour message : « Qu’est-ce que ça me manque ! Dieu pourvoira. » Puis, il ajoute : « Continuez avec le GPS. L’horizon s’éclaircira. »

Candidat annoncé à la Présidentielle de 2020, Guillaume Soro a indiqué qu'il séjournera, dès son retour au pays, dans plusieurs localités pour expliquer son projet de société à ses concitoyens. Assurément qu'il aura le temps de se déleter de tous ces mets qui lui ont manqué pendant tout ce temps..