Guillaume Soro candidat en 2020, des secrets sur son financement

Guillaume Soro est résolument engagé dans la lutte pour la conquête du pouvoir d'État. Le président de Générations et peuples solidaires (GPS) a déjà annoncé sa candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020. C'était le samedi 12 octobre 2019 lors d'une rencontre avec ses partisans à Valence, en Espagne. Après six mois hors de la Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne rentre à Abidjan afin de sillonner le pays pour préparer la présidentielle. Mais de quels moyens financiers dispose le député de Ferké pour le financement de sa campagne présidentiel ?

Comment Guillaume Soro compte financer sa campagne en 2020

Le 8 février 2019, lorsqu'il démissionnait de la présidence de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro a fait savoir qu'il abandonnait le tabouret afin d'occuper le fauteuil présidentiel, plus confortable. À la suite de profonds désaccords avec Alassane Ouattara, le président de GPS a décidé de quitter l'hémicycle, pour, a-t-il dit, éviter de "mettre en péril la paix fragile acquise après tant de souffrance" des Ivoiriens.

En effet, le député de Ferké a refusé d'adhérer au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) comme lui avait recommandé le président ivoirien. "Je préfère descendre de mon piédestal, vivre et partager le quotidien de mes semblables, citoyens ordinaires, que de me complaire dans l’aisance de la posture institutionnelle", a martelé le natif de Kofiplé, localité située dans le département de Ferkessédougou (nord).

Guillaume Soro rentre à Abidjan le dimanche 22 décembre 2019, comme l'a confié ce mercredi Alain Lobognon, à l'occasion d'une conférence de presse. "Le président Guillaume Soro, après un semestre, loin de sa terre natale, sera donc de retour en Côte d’Ivoire le 22 décembre 2019", a déclaré le député de Fresco. Interrogé par un journaliste sur la question du financement de la campagne présidentielle du candidat de GPS, l'ex-ministre de la Promotion de la jeunesse et des Sports a fait des précisions.

Pour ce proche de l'ancien chef de la rébellion de 2002, la Côte d'Ivoire dispose d'une loi "qui finance les candidats à l'élection présidentielle. Il a aussi précisé que le budget 2020, estimé à 831 milliards de francs CFA et adopté par le Sénat, a une part réservée au financement de l'élection. Toutefois, Alain Lobognon a reconnu "que le financement ne se fait pas avant. Il y a des fonds que les candidats doivent pouvoir eux-mêmes mobiliser".

"Nous n'avons aucune loi qui limite les frais de campagne. Nous avons des équipes qui sont organisées et qui mobilisent les fonds pour permettre au président Guillaume Soro d'être sur la ligne d'arrivée le 31 octobre 2020", a soutenu le porte-parole du Mouvement pour la promotion des valeurs nouvelles en Côte d'Ivoire (MVCI).