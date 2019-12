Lobognon : "Guillaume Soro vient dans son pays, restez tranquilles"

Alain Lobognon a confirmé l'arrivée de Guillaume Soro, candidat à la présidentielle d'octobre 2020, à Abidjan pour le dimanche 22 décembre 2019. Le député de Fresco, par ailleurs membre du comité d'orientation et de coordination de Générations et peuples solidaires (GPS), a lancé un appel à la mobilisation afin d'accueillir le député de Ferké (nord de la Côte d'Ivoire) qui rentre au pays après six mois d'absence.

Guillaume Soro rentre pour lancer sa campagne, selon Lobognon

C'est la ferveur actuellement dans le camp des partisans de Guillaume Soro. Et pour cause, leur mentor, dont l'absence a longtemps été assimilée à un exil, rentre à Abidjan le dimanche 22 décembre 2019. L'information avait été livrée le mercredi 11 décembre par Alain Lobognon, qui s'exprimait face à la presse. Depuis l'annonce de cette nouvelle, les soroïstes jurent de réserver un accueil historique et inoubliable à celui qu'ils surnomment le leader générationnel. Pour sa part, Guillaume Soro ne manque pas de galvaniser ses troupes à travers des publications sur les réseaux sociaux, les incitant à envahir l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Le message semble avoir été perçu par les proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale qui vont jusqu'à considérer la date du 22 décembre comme la plus importante de cette fin d'année.

Il n'empêche qu'Alain Lobognon, dans une vidéo diffusée sur la toile le mercredi 18 décembre, a réitéré son appel à la mobilisation. "Je vous certifie qu'il entre avec le programme de GPS sous les aisselles. Depuis-là, est-ce que vous entendez les gens parler de programme maintenant ? Ils savent. Guillaume Soro est devenu leur programme", a déclaré le député de Fresco, l'air moqueur. Puis l'ancien ministre de la Promotion de la jeunesse et des Sports et Loisirs a lancé des piques en direction des adversaires politiques de son leader. "Il vient dans son pays, restez tranquille. Mobilisez-vous. Il va passer", a soutenu Alain Lobognon. Notons que le vol de Guillaume Soro est attendu le dimanche 22 décembre à 13 heures 30.