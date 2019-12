Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 26 Décembre 2019

L'affaire Guillaume Soro retient l'attention de la titrologie de ce jeudi 26 décembre 2019. La rencontre entre Alassane Ouattara et les anciens chefs de guerre en est une autre tournure.

Titrologie, Soro révèle le commanditaire de la rébellion de 2002

Guillaume Soro a été empêché d'atterrir à Abidjan, le 23 décembre dernier et son avion a été dérouté vers Accra. Un mandat d'arrêt international a par ailleurs été lancé contre l'ancien chef rebelle. Ainsi éclate l'affaire Soro dont la presse ivoirienne s'est fait un large écho dans sa titrologie de ce jour. "Tout se complique pou Guillaume Soro", titre le Mandat. Après le mandat d'arrêt, la résidence de Soro saisie par le régime", indique pour sa part Le Nouveau Courrier. "Vers la levée de l'immunité de Soro", renchérit L'Inter. Le camp de l'ancien Président de l'Assemblée nationale a aussitôt lancé son offensive contre le régime. " Le camp Soro révèle des choses graves sur Ouattara", déclare Soir Info.

Déstabilisation du régime Gbagbo en 2002 "Soro accuse ouvertement Ouattara" précise Notre Voie, qui reprend les propos d'Affoussiata Bamba-Lamine, une proche de Soro lors d'un communiqué publié ce jour de Nöel.Le mandat d'arrêt lancé contre Soro Guillaume continue de faire son effet à Abidjan. "Tout sur le dossier en béton du procureur Adou", titre l'expression. " Révélation sur l'enregistrement sonore saisi", croit savoir Le Jour Plus. "Pluie d'indignation et de condamnation", note Le Nouveau Réveil. "

Rencontre Ouattara-Officiers de l'armée, Union sacrée pour la République." Le Quotidien d'Abidjan estime cependant que "Ouattara commet une grave erreur." Et pourtant, pour L'Essor ivoirien, il s'agit d'un "Coup d'État de Soro déjoué." Et le quotidien ivoirien proche du RHDP de donner certains détails sur cette tentative de putsch. "Blé Goudé et ses miliciens cités. Avec 3000 milliards FCFA détournés, Soro voulait faire un coup d'État." "Voilà où l'orgueil et l'ingratitude peuvent conduire", regrette de son côté Le Rassemblement.

La note sportive de cette titrologie est assurée par Super Sport qui indique à sa Une : " Championnats européens , Zaha meilleur dribbleur, Lampard s'emballe." Le quotidien sportif évoque également les ambitions de Didier Drogba pour le football ivoirien. "Mon projet ? Les clubs vont en bénéficier longtemps", indique l'ancien capitaine des Eléphants, candidat à la FIF.