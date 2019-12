Situation politique délétère: Les femmes tapent du poing sur la table

Plusieurs organisations féminines de la société civile ont invité, dans une déclaration dont copie nous est parvenue, les acteurs politiques ivoiriens à privilégier le dialogue et la concertation pour le règlement de leurs différends.

Contexte Socio-politique tendu : Des organisations féminines de la société civile interpellent pouvoir et opposition

Cette interpellation de ces organisations féminines de la société civile, au nombre de sept réunies au sein de l’Organisation des femmes actives (OFACI), est relative au contexte socio-politique ivoirien qui s’est quelque peu embrasé depuis les récents évènements du lundi 23 décembre 2019.

Date du retour manqué de l’ex-chef du parlement ivoirien Guillaume Soro et de l’émission d’un mandat d'arrêt international contre lui pour atteinte grave à la sûreté de l’Etat. A noter aussi l'arrestation de plusieurs de ses proches dont des députés, incarcérés à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan.

« Sans vouloir faire une incursion dans le judicaire et au regard de ce qui précède, les organisations féminines de la société civile de Côte d’Ivoire appellent tous les acteurs politiques à la retenue, à faire preuve de sagesse, de patriotisme et de responsabilités et à privilégier le dialogue et la concertation », indique le communiqué de l’OFACI.

Les sept organisations signataires de cette déclaration, prévoient également de s’impliquer davantage « dans la conciliation des positions des différents acteurs », au risque que la Côte d’Ivoire ne replonge dans une crise similaire à celle qu’elle a connue entre 2010 et 2011.

Aussi, l'OFCI ne manque-t-elle pas d’inviter les responsables et guides religieux, les rois et chefs traditionnels, la société civile à œuvrer au retour du dialogue entre toutes les filles et tous les fils de la Cote d’ivoire afin d'aboutir à « une cohésion sociale solide et durable, par-delà un processus inclusif, transparent et apaisé en 2020 ».

Sont membres de l’Organisation des Femmes Actives, l’AFJCI ( Asssociation des Femmes Juristes), le REPSFECO-CI, le RIDDEF, GFM3 ( Génération Femmes du 3eme Millénaire), l’AILV et WILDAF-CI.