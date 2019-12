Affaire Guillaume Soro, les Préfets réquisitionnés pour des enquêtes

Guillaume Soro n'est pas encore sorti de l'ornière. Après les images d'armes présentées par le procureur comme étant saisies chez l'ex-PAN et ses proches, les enquêtes se poursuivent avec la contribution des Préfets.

Le rôle confié aux Préfets dans les enquêtes pour l'affaire Guillaume Soro

Après son retour manqué en Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2019, Guillaume Soro est visé par un mandat international lancé par la justice ivoirienne pour « Tentative de déstabilisation et détournement de déniés publics ». A cet effet, le procureur de la République Adou Richard a animé une conférence de presse, jeudi dernier, au cours de laquelle il a fait écouter une bande sonore mettant en scène une personne présentée comme Soro et un mercenaire fomentant un coup d'État, de même que des photographies d'armes devant servir dans ce putsch.

Les enquêtes se poursuivent cependant dans cette affaire rocambolesque. Et cette fois-ci, les Préfets de région et Préfets de département ont été mis à contribution pour favoriser les enquêtes dans les différentes circonscriptions administratives. C'est ainsi que dans une circulaire signée des mains d'Amani Ipou Félicien, Directeur de Cabinet du Ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, l'ensemble du Corps préfectoral est appelé à l'exécution d'une commission rogatoire dans l'affaire Guillaume Soro.

Le doyen des juges d'instruction du 8ème cabinet du tribunal de première instance d'Abidjan a en effet informé les Préfets de ce que « le Directeur de la surveillance du territoire (DST) a été instruit de rechercher tous les éléments pouvant aboutir à la manifestation de la vérité dans l'affaire Soro Kigbafori Guillaume ». Aussi, pour cette mission, la DST peut être amenée à procéder à des perquisitions à domiciles et résidences de mis en cause sur le territoire national. Ces administrateurs sont donc appelés à « communiquer sous le sceau de l'urgence tous les faits et troubles constatés ou portés à leur connaissance ».

Notons que Guillaume Soro est en exil en Europe après l'échec de son retour au pays après six mois d'absence. En dépit du mandat d'arrêt lancé contre lui, le candidat déclaré à la Présidentielle de 2020 est déterminé à tenir la dragée haute au pouvoir d'Alassane Ouattara.