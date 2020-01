Nouvel an : Voici le message d' Hamed Bakayoko

À l'occasion du nouvel an, Hamed Bakayoko a livré un message aux Ivoiriens via les réseaux sociaux. Le ministre d'Etat, ministre de la Défense a présenté ses vœux aux habitants de la Côte d'Ivoire.

Hamed Bakayoko présente ses vœux aux Ivoiriens

Mercredi 1er janvier, Hamed Bakayoko a profité de la célébration du nouvel an pour formuler des voeux en l'endroit des Ivoiriens. Le maire de la commune d'Abobo a fait savoir que "2020 est une nouvelle année et aussi l'aube d'une nouvelle décennie". À cet effet, Hamed Bakayoko a souhaité qu'elle soit pleine de "bonheur, de solidarité, de générosité et de prospérité dans la paix et la sécurité avec l'aide de Dieu".

Dans la soirée du mardi 31 décembre 2019, Alassane Ouattara s'est adressé à la Nation ivoirienne. Le président de la République a reconnu que "l'année 2020 sera une année importante pour l'avenir" de la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a invité les Ivoiriens à considérer "le chemin parcouru" pour la modernisation de notre pays, la consolidation de la Nation ivoirienne ainsi que l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens.

Le chef de l'Etat ivoirien n'a pas manqué de dresser le bilan de ces deux mandats. Il a indiqué que son gouvernement a procédé à des "investissements massifs pour la réhabilitation et l’extension de nos infrastructures économiques et sociales, afin d’offrir de meilleures conditions de vie à nos concitoyens et changer le visage de notre pays".

Il faut noter que pour cette année, Alassane Ouattara a livré deux duels à distance au cours de son adresse à la Nation. En effet, le président ivoirien a fait face aux discours de Guillaume Soro et Henri Konan Bédié, qui ont choisi eux aussi de parler aux Ivoiriens à travers la toile. Candidat déclaré à la présidentielle 2020 et poursuivi par les autorités ivoiriennes pour tentative de déstabilisation et détournement de deniers publics, le député de Ferké a réaffirmé sa détermination à conquérir le pouvoir d'Etat. Pour sa part, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a démonté le bilan d'Alassane Ouattara.