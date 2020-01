Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 2 janvier 2020

La titrologie de la première parution des journaux ivoiriens en cette nouvelle année 2020 fait une part belle aux messages à la Nation des principaux acteurs politiques ivoiriens, dont Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Guillaume Soro.

Titrologie, "Le chef a parlé", " Bédié veut fuir la Côte d'Ivoire"

2 janvier 2020, la presse écrite ivoirienne a repris du service après avoir observé une pause le jour de l'an. La Titrologie de ce jour est donc largement revenue sur les différents discours d'Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Guillaume Soro, Simone Gbagbo et bien d'autres acteurs politiques ivoiriens le jour de la Saint-Sylvestre. "Ouattara - Soro: Duel à distance", note Notre Voie. " Ouattara fait craindre le pire, Guillaume Soro met en garde", renchérit Le Temps.

"Le chef a parlé", titre Le Patriote, avant de donner quelques détails des propos du Président Alassane Ouattara : " 2020 sera une année électorale paisible", "Aucune tentative de déstabilisation ne pourra prospérer."Le Nouveau Réveil, journal poche du PDCI, indique pour sa part que "Le président Bédié appelle à l'Union pour sauver le pays".

Et pourtant, L'Essor ivoirien, croit savoir que " Bédié veut fuir la Côte d'Ivoire." Soro dévoile le complot du régime RHDP", révèle Générations Nouvelles."La Côte d'Ivoire continuera d'avancer vers l'émergence", rassure le Président Ouattara sur Le Jour Plus. Quand L'Expression, indique qu'en matière d'électricité, eau potable, routes, pont... " Ouattara fait mieux que Bédié et Gbagbo". Le quotidien Aujourd'hui, présente le Cardinal Jean-Pierre Kutwa comme "La voie d'une église catholique divisée". " Quand on veut se battre, on va aux élections" lance Alpha Blondy sur le Jour Plus.

La note sportive fait une part belle au Mercato hivernal qui bat son plein chez les pros ivoiriens. "Zaha, Kessié, Joli, Bony, les 4 Ivoiriens les plus sollicités", titre Super Sport, avant d'ajouter : "Manchester United, Bailly retrouve le groupe", " Allemagne, le Herta Berlin veut chasser Kalunho."