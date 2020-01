Nouvel an: Blé Goudé souhaite "moins de souffrance et moins de mort"

Charles Blé Goudé a livré un message aux Ivoiriens à l'occasion du Nouvel an. Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP), condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne, a formulé des vœux de paix pour son pays.

Voici le vœu de Blé Goudé pour la Côte d'Ivoire

Actuellement établi à La Haye, où il est en liberté sous condition, Charles Blé Goudé suit de près l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. L'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) était jugé par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l'humanité, qui auraient été commis pendant la crise postélectorale de 2010. À la suite d'un procès marathon, ouvert à La Haye le 28 janvier 2016, l'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo est acquitté le 15 janvier 2019. Il faut rappeler qu'à la chute du pouvoir des refondateurs le 11 avril 2011, Charles Blé Goudé s'exile au Ghana voisin. Arrêté le 17 avril 2013 à Accra, le "général de la rue" est extradé en Côte d'Ivoire dès le lendemain.

Alors qu'il vient d'être condamné à 20 ans de prison par le tribunal criminel d'Abidjan pour "actes de tortures, homicides volontaires et viol", Charles Blé Goudé dénonce une manipulation de la justice ivoirienne par le président Alassane Ouattara. "C'est malheureux pour la Côte d'Ivoire qu'on distribue des condamnations, des mandats d'arrêt comme si c'était de petits cadeaux de Noël", a-t-il confié à nos confrères de RFI.

Malgré la sentence qui vient de s'abattre sur lui, le patron du COJEP a formulé des voeux de paix pour ses concitoyens. "La paix en Côte d'Ivoire, la paix en Afrique, dans le monde. La paix dans les cœurs et dans les âmes. Moins de souffrance, et moins de morts. C’est inutile ! Je vous souhaite donc une année dans un monde un peu plus pacifié", a publié Charles Blé Goudé sur sa page Facebook.