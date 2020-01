Présidentielle 2020: Une ancienne Miss défie le candidat de Ouattara

A la faveur du nouvel an 2020, Mme Marie Carine Bladi, Présidente du parti politique Nouvel Ivoirien Côte d’Ivoire Nouvelle (NICIN), a adressé ses voeux aux Ivoiriens.

Mme Marie Carine Bladi veut une Côte d’Ivoire prospère avec le NICIN au pouvoir

1ère dauphine de Miss CI 2002 et Madame Côte d’Ivoire à Miss World au Viêtnam en 2009, Mme Marie Carine Bladi ou encore Queen Mary Davison est très engagée depuis un certain temps sur le terrain politique.

Avec son parti politique dénommé NICIN, l'ancienne Miss veut bousculer les traditionnels partis politiques, y compris le RHDP ( parti au pouvoir).

Dans son adresse de nouvel an à la nation, Mme Marie Carine Bladi appelle au retour de la véritable identité ivoirienne avec la victoire de son parti aux élections présidentielles d'Octobre prochain.

"Mes vœux les plus sincères sont premièrement pour la victoire du NICIN en cette nouvelle année 2020, gage de la liberté et de la libération totale des ivoiriens qui ont été fruit d’injustice, de violence, de Martyr durant ces décennies", déclare-t-elle.

Le début de la nouvelle année étant toujours l’occasion pour des autorités et certains leaders politiques de dresser le bilan de l’année précédente et formuler des vœux, la présidente de Nouvel Ivoirien Côte d’Ivoire Nouvelle, souhaite que cette année 2020 soit une année de délivrance populaire et de restauration nationale pour la Côte d’Ivoire Nouvelle.

"Mes vœux les meilleurs pour une Côte d’Ivoire plus prospère au commande du NICIN après les élections de 2020", lâche-t-elle.

Une fois élue à la présidence de la République, Mme Marie Carine Bladi entend mener de profondes reformes dans les secteurs macro et micro économiques de notre pays "avec un PIB reflétant une valeur réelle pour le bonheur de notre peuple".

Elle n'oublie pas non plus les secteurs de l’agriculture, la santé, l’éducation scolaire et universitaire, du commerce, de l’industrie, l’énergie renouvelable, du transport, de l’environnement, la justice, la politique et du développement de l’emploi.

"Mes vœux de retrouvaille de nos valeurs, nos cultures, notre paix et joie, du retour de la véritable identité ivoirienne tant attendu", a-t-elle souhaité.