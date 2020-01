Des femmes volent au "secours" de Guillaume Soro, voici leur mission

Depuis son exil forcé en France et sous le coup d'un mandat d'arrêt international, Guillaume Soro avait promis une "résistance politique" contre Alassane Ouattara, son ancien mentor. Le président de Générations et peuples solidaires (GPS), mouvement politique fondé par le député de Ferké, candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2020, a pris de nouvelles mesures pour contrer les menaces qui le guettent.

Guillaume Soro monte sa résistance contre Ouattara

C'est actuellement la guerre entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Le président ivoirien ne s'est pas fait prier pour lancer un mandat d'arrêt international. Cela reflète les tensions qui minent les relations entre les deux hommes depuis bien longtemps. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne a refusé d'intégrer le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), malgré les pressions subies de la part du chef de l'État. À 48 ans, le natif de Kofiplé, dans la sous-préfecture de Diawala, une localité de Ferkessédougou (nord), rêve de s'installer au Palais présidentiel l'année prochaine. Mais c'est sans compter avec les houphouëtistes qui conservent jalousement leur fauteuil.

Guillaume Soro avait annoncé son retour en Côte d'Ivoire pour le 23 décembre 2019. Il n'a pu retrouver les siens comme prévu. L'avion qui le transportait a atterri au Ghana, avant que l'ex-PAN ne décolle en direction de l'Europe. Alassane Ouattara l'accuse d'avoir tenté de déstabiliser son régime. De son côté, "Bogota" a promis "d'organiser la résistance politique" depuis Paris. C'est dans ce sens que le nouvel opposant ivoirien a créé le mardi 7 janvier 2020 une délégation Générations et peuples solidaires Côte d'Ivoire, essentiellement composée de femmes. L'information a été livrée en début d'après-midi par Affoussiata Bamba Lamine.

La mission de cet organe est "d'assurer la pérennité du fonctionnement du mouvement, d'organiser la résistance pacifique et politique et mobiliser l'opinion publique nationale et internationale autour de la défense des valeurs de la démocratie et de l'État de droit" tel que prôné par le GPS, souligne Affoussiata Bamba. La délégation Générations et peuples solidaires Côte d'Ivoire est présidée par Anne-Marie Bonifon, porte-parole adjointe du Comité politique.