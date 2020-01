Décédé à 62 ans, voici où et quand sera inhumé Charles Diby Koffi

Décédé le 7 décembre 2019 à Abidjan, Charles Diby Koffi, ancien président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d’Ivoire, sera inhumé le samedi 29 février 2020 à Pakouabo, son village natal.

On en sait un peu plus sur le programme des obsèques de l’ancien ministre ivoirien de l’Economie et des Finances, Charles Diby Koffi, décédé début décembre 2019, des suites d’une longue maladie.

L’inhumation de Charles Diby est prévue pour le samedi 29 février 2020 à Aka N’guessankro Pakouabo, dans la sous-préfecture de Bouaflé. La levée du corps aura lieu le mardi 25 février à Ivosep Treichville, avant le transfert à Bouaflé, le jeudi 27 février où auront lieu le lendemain, les veillées religieuses et traditionnelles.

Un hommage national digne de son ex qualité de grand serviteur de l’Etat Ivoirien, devrait lui être rendu par le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibbaly.

Ex- cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) présidé par Henri Konan Bédié, Charles Diby Koffi a traversé la scène politique ivoirienne, notamment en tant que ministre de l'Économie et des Finances sous Laurent Gbagbo et ensuite Alassane Ouattara.

Né à Bouaké en 1957, ce technocrate a fait carrière dans la finance avant d’obtenir son premier poste gouvernemental en 2005 en tant que ministre délégué chargé de l’Économie et des Finances sous l’ère Laurent Gbagbo. Le fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) lui confiera les pleines fonctions de ministre dans le même département deux ans plus tard.

Ci-dessous le programme complet des obsèques de Charles Koffi Diby, ancien président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC).

PROGRAMME DES OBSÈQUES

(Voici juste les grandes étapes)

Lundi 24 /02/20: grande veillée de prière à IVOSEP

Mardi 25/02/20: Levée du corps + Messe

Mercredi 26/02/20: Hommage au domicile du défunt

Jeudi 27/02/20: Transfert du corps à Bouaflé-Aka N'guessankro- Pakouabo

- Vendredi 28/02/20: Retour du corps au stade de Bouaflé + Hommage + Prière+ Veillée au stade de Bouaflé

Samedi 29/02/20: Dons + Messe de requiem+ Hommage militaire+ Enterrement à Pakouabo + déjeuner

Dimanche 01/03/20: Messe de prière à l'église Catholique de Bouaflé

