Les vérités crues de Kouadio Konan Bertin à Amichia François

Kouadio Konan Bertin (KKB) a repris sa place au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), après s'être embrouillé avec Henri Konan Bédié. L'ancien député de Port-Bouët, une commune d'Abidjan, vient même d'être nommé conseiller du président du parti septuagénaire. Invité à Treichville le vendredi 10 janvier 2020, le "soldat perdu" a profité de la cérémonie de présentation de vœux des militants au délégué communal pour cracher ses vérités au maire Amichia François.

Que reproche Kouadio Konan Bertin à Amichia François ?

Dans la bataille qui oppose Alassane Ouattara à Henri Konan Bédié, les cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire avaient à opérer un choix. Ces personnalités devaient décider de demeurer au PDCI ou plier leurs bagages et embarquer dans le navire du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), la coalition au pouvoir. On a pu assister à un départ massif de ministres et présidents d'institutions qui ont préféré lâcher la main du "sphinx" de Daoukro afin de se blottir dans les bras du chef de l'État. Ainsi, Daniel Kablan Duncan, vice-président de la République, Ahoua N'doli Théophile, inspecteur général d'État, Achi Patrick, secrétaire général de la présidence de la République ou encore les ministres Jean-Claude Kouassi, Amichia François et Aka Aouélé ont-ils rejoint la grande famille des houphouëtistes. Tous ces transfuges du PDCI sont membres d'un mouvement dénommé PDCI Renaissance qui refuse toute rupture avec le RHDP d'Alassane Ouattara.

Kouadio Konan Bertin a réaffirmé sa fidélité à Henri Konan Bédié malgré les tensions qui ont existé entre eux. L'ex-président de la jeunesse du PDCI a fait son retour à la maison et s'est mis de nouveau à la disposition de son parti. Vendredi 10 janvier 2020, KKB a répondu à l'invitation des militants de Treichville afin de prendre part à la cérémonie de présentation de vœux au délégué communal Germain Kouassi Lenoir, apprend-on auprès de nos confrères de Le Nouveau Réveil. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2015 n'a pas manqué de dire ses vérités au maire Amichia François. "J’ai dit merci à Amichia parce qu’il m’a donné du travail. Mais je ne suivrai pas Amichia au RHDP. Amichia a fait beaucoup de bien ici, et Dieu est témoin. Mais le bien qu’il a fait, il l’a fait au PDCI. Nous étions ensemble. Cela ne vous donne pas le droit de le suivre là où il est. Demain, on ne sait jamais, s’il revient, ouvrez les portes", a martelé Kouadio Konan Bertin dont les propos sont repris par le quotidien proche du PDCI. Il a demandé à ses partisans d'éviter d'être "méchants" envers le maire de Treichville, mais de ne pas le suivre au RHDP.