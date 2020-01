Du nouveau dans l'affaire des 20 corps humains découverts à Man

Après la découverte d’une fosse commune à Man, l’enquête pourrait se tourner vers l'ancien commandement des Forces armées nationale de Côte d'Ivoire (FANCI).

Fosse commune découverte à Man: L'une des victimes identifiée, des précisions sur la période du drame

La procureure de la République près le tribunal de Man, Counta Nafissiatou, a livré dans l'après midi du jeudi 16 janvier 2020, les premiers éléments de l’enquête de son parquet sur la découverte de 20 corps humains dans une fosse commune. De l’enquête qui a été immédiatement ouverte après la découverte de la fosse commune, il ressort qu'une des victimes a été identifiée.

Il s'agit du nommé Touré Moussa, mécanicien domicilié à Man dont la carte nationale d'identité a été découverte parmi les ossements dans la fosse commune. "Selon les déclarations des parents de ce dernier, identifiés et retrouvés, leur fils est sorti du domicile familial au mois de novembre 2002, au moment de la reconquête de la ville de Man par l’armée régulière, en arrivant par la voie menant à Kouibly et qui avait donné lieu à d’intenses combats avec les Forces Nouvelles ainsi qu’à de très nombreuses et graves exactions et violations de droits humains", a indiqué la procureure.

Selon Mme Counta Nafissiatou, les premiers éléments à la disposition des enquêteurs, laissent croire que les restes mortuaires découverts pourraient être ceux des victimes de ces évènements. "Toutefois, à la fin de l’enquête préliminaire, une information judiciaire sera ouverte, qui permettra d’identifier ces personnes et de déterminer les circonstances exactes de leur décès", confiera-t-elle.

Le 13 janvier 2020, au cours de l’exécution des travaux de bitumage de l’axe préfecture-BSO (bataillon de sécurisation de l’Ouest, ex-CNPS), il a été découvert une fosse commune contenant des restes humains à proximité de la clôture du lycée moderne 1 de Man.

Aussitôt, une enquête avait été ouverte pour faire la lumière sur cette découverte après une constatation par des médecins légistes commis par les autorités judiciaires, qui a permis de déceler 20 corps à partir de la reconstitution des ossements retrouvés dans la dite fosse.