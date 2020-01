Média : Décès de Lébry Léon Francis, ex-DG de Frat Mat, à Paris

Lébry Léon Francis a poussé son dernier souffle le mardi 21 janvier 2020 à Paris, en France. L'ancien directeur général de Fraternité Matin est décédé dans la capitale française des suites d'une longue maladie.

Lébry Léon Francis a définitivement rangé la plume

Ancien directeur général de Fraternité Matin, Lébry Léon Francis a marqué la presse ivoirienne. C'est en 1980 que ce passionné de littérature intègre la rédaction du quotidien gouvernemental. Il se dévoue à sa tâche avec amour et passion durant plusieurs années. La qualité de son travail est reconnue et il est promu à la tête de ce journal créé le 9 décembre 1964 par feu Félix Houphouët-Boigny.

Lébry Léon Francis était également écrivain. Sous ce manteau, il a produit des oeuvres littéraires fortement appréciées. Il est l'auteur de "Lougah, coulisses d'un artiste", un livre retraçant la vie de l'une des plus belles voix de la musique ivoirienne, Lougah François, décédé en décembre 1997. L'ancien meilleur journaliste de la presse ivoirienne, distingué lors de l'Ebony 2006, est aussi l'auteur de Bernard Cardinal Agré. Ses grands bonheurs, ses menus secrets, une oeuvre dédiée au regretté dignitaire de l'Église catholique. Lébry Léon Francis, qui était catholique pratiquant, a plongé les lecteurs dans cette religion qu'il affectionnait à travers les oeuvres "La Côte d'Ivoire et le Vatican, 40 ans d'amitié" et "Jean-Pierre Cardinal Kutwa, miraculé et cardinal".

Avec le décès de Lébry Léon Francis, c'est un pan de l'histoire de Fraternité Matin qui s'étiole. À l'annonce de la disparition de l'ex-journaliste, Sidi Touré Tiémoko, ministre ivoirien en charge de la Communication et des Médias, a exprimé sa profonde douleur. "C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès du Journaliste-écrivain ivoirien Francis Léon LEBRY, ancien Directeur général du Groupe Fraternité Matin. Je présente mes sincères condoléances à famille éplorée ainsi qu'au monde de la Communication et des Médias", a publié le porte-parole du gouvernement sur son compte Twitter.