Après Bonoua, les populations d' Azaguié réclament de l'eau à Ouattara

L'information émane du maire d'Azaguié, Mamadou Koulibaly, qui s'est exprimé à travers son compte Twitter. Les populations de sa localité ont battu le pavé le lundi 27 janvier 2020 pour dénoncer la pénurie d'eau.

Azaguié réclame de l'eau à Alassane Ouattara

"Azaguié : manifestation des populations qui demandent de l'eau à ADO. La gendarmerie, le sous-préfet et le maire les ont reçues. 10.000 litres d'eau sont en route pour une solution ponctuelle", telle est la publication de Mamadou Koulibaly ce lundi 27 janvier 2020 sur Twitter. Le maire d' Azaguié a également publié des photos d'individus manifestant dans la rue pour réclamer le retour de l'eau dans leur localité.

Les manifestants ont occupé l'axe principal de la ville. La situation a causé une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Des internautes n'ont pas manqué de tirer à boulets rouges sur le gouvernement d' Amadou Gon Coulibaly. On pourrait dire que le mauvais sort s'abat sur la commune dirigée par le fondateur de Liberté et démocratie pour la République (LIDER).

Et pour cause, la ville située à 35 km d'Abidjan a été plongée dans le noir pendant quatre jours. Selon un responsable de la Compagnie ivoirienne d'électricité (CIE), qui s'est confié au site 7 infos, "la recherche du défaut a mis plus de temps que d’ordinaire parce que justement, il s’agissait d’un incident majeur sur le réseau". Il a soutenu que la panne est survenue lorsqu'un isolateur a lâché le conducteur principal.

Bien avant Azaguié, la ville de Bonoua a connu un scénario similaire le dimanche 26 janvier 2020. En effet, ce jour-là, les habitants ont manifesté contre la pénurie d'eau à laquelle ils font face. En colère, ils ont érigé des barricades sur la voie internationale qui traverse leur localité. Le problème de pénurie d'eau est récurrent et semble n'épargner aucune région de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas rare de voir les populations prendre la rue pour exiger le retour de l'eau potable dans leurs robinets.