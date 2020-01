Mamadou Koulibaly cogne Ouattara : "Il gouverne avec des pillards"

Mamadou Koulibaly est un farouche adversaire d'Alassane Ouattara. Le fondateur de Liberté et démocratie pour la République (LIDER), un parti politique d'opposition, ne rate aucune occasion pour tirer à boulets rouges sur le pouvoir du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Ancien président de l'Assemblée nationale et candidat déclaré à la présidentielle du 31 octobre 2020, le maire d'Azaguié (sud de la Côte d'Ivoire), vient encore de fustiger les tenants actuels du pouvoir.

Mamadou Koulibaly "allume" le pouvoir d'Alassane Ouattara

Relativement à l'affaire du mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro, poursuivi pour tentative de déstabilisation et détournement de deniers publics, Mamadou Koulibaly s'en est ouvertement pris à Alassane Ouattara. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le jeudi 26 décembre 2019, le mentor de Nathalie Yamb a vivement critiqué cette décision judiciaire.

Pour lui, en agissant ainsi, le président ivoirien perturbe "la quiétude des populations" rien que pour se venger. "Il a gardé gros sur le cœur par rapport à tout ce qu'il a dû subir avant de devenir président de la République", a déclaré Mamadou Koulibaly. Il a reproché au chef de l'État de ne pas "rester sous les lois". "Peu importe ce que M. Soro a pu faire, si vous voulez l'attraper, s'il a commis des crimes, comme vous dites (...) vous attendez qu'il arrive dans son pays, qu'il va chez lui à la maison. Vous envoyez la police l'attraper avec les preuves qu'il faut, avait-il recommandé.

Jeudi 23 janvier 2020, Mamadou Koulibaly a remis le couvert en critiquant le régime des houphouëtistes. Tout est parti d'un échange avec un internaute sur la gestion d' Alassane Ouattara. En effet, ce dernier a fait savoir au professeur d'économie "qu'on peut aller d'une théorie bien solide et en cours de pratique, on découvre des réalités". Il poursuit pour ajouter que fort de cela, le numéro un ivoirien fait avec la réalité du terrain, car il est "juste réaliste" et "il connait la réalité du terrain".

Mamadou Koulibaly a botté en touche la thèse défendue par cet internaute. "Ouattara réaliste face à la complexité ? Ah bon ? Emprisonner les opposants pendant qu'il gouverne avec des surfactureurs, pillards ? Passer des marchés gré à gré avec les membres de son clan alors que le code des marchés publics existe ? Faire des promesses mensongères et en rire ?", s'est interrogé le transfuge du Front populaire ivoirien (FPI).