Benjamin Tehe (LIDER) cogne Ouattara : "Les Ivoiriens méritent mieux"

Benjamin Tehe fait partie de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), le parti politique fondé par le professeur Mamadou Koulibaly. Il est le délégué régional à l'implantation Allemagne et Autriche. Au cours d'un échange qu'il nous a accordé, le politicien ivoirien démonte le pouvoir d'Alassane Ouattara sans mettre de gants.

Ce que Benjamin Tehe reproche à Alassane Ouattara

À l'approche de la présidentielle du 31 octobre 2020, Benjamin Tehe est de plus en plus convaincu qu'après deux mandats présidentiels, Alassane Ouattara n'a pas satisfait aux besoins des Ivoiriens. C'est d'ailleurs pour cette raison que le délégué régional à l'implantation Allemagne et Autriche au sein de Liberté et démocratie pour la République appelle à tourner le dos à l'actuel président ivoirien dans les urnes. Il nous a confié que son parti politique "se porte très bien et les Ivoiriens ne cessent de continuer d’adhérer jour et nuit" au projet de société de LIDER. "Le candidat Mamadou Koulibaly en prophète de scène politique avait déjà prédit tout ce qui arrive y compris la chute prochaine de Ouattara. Il ne reste qu’aux Ivoiriens à se préparer pour porter LIDER et son candidat au pouvoir en octobre prochain pour enfin redonner à la Côte d’Ivoire sa dignité perdue", a déclaré Benjamin.

Celui que l'on surnomme le "général Tehe" est revenu sur les grands axes de ce projet de société. Il s'agit entre autres d'offrir aux Ivoiriens un environnement social et politique apaisé et propice au dialogue, une justice impartiale et indépendante, une réforme du système sanitaire et éducatif, mais également une rupture avec le système de monopole et une séparation immédiate d'avec le franc CFA.

Réagissant à la profonde crise entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro, Benjamin Tehe a dénoncé la levée de l'immunité diplomatique de l'ancien chef rebelle ainsi que de députés du groupe parlementaire Rassemblement par l'Assemblée nationale, "cette structure spécialisée du RDR". "C’est le contraire qui nous aurait étonnés. Les Ivoiriens méritent mieux que cette caisse de résonnance où les quelques velléités de contradictions démocratiques sont malheureusement décapitées avec des méthodes dont seul le RDR a le secret. Dommage pour Soro et ces députés. Ils découvrent enfin l’amère saveur de la lutte pour la liberté", a lancé ce proche de Mamadou Koulibaly. Pour le délégué de LIDER, "cette dictature pernicieuse du RDR n’a d’autre objectif que d’installer la terreur, la frayeur et faire planer le spectre d’une autre guerre pour terroriser les plus faible d’esprit à abandonner la lutte pour la liberté".