«Logo du PDCI»: Bédié bat Ouattara à Paris, Londres et Washington

Dans le bras de fer qui l’oppose au RHDP au sujet de son logo, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) vient de remporter une importante victoire.

Affaire Logo : Le PDCI-RDA remporte une importante victoire à Paris

C’est le secrétaire exécutif en chef du vieux parti, Pr Maurice Kakou Guikahué, qui a donné l’information à l’issue de la 148e session du secrétariat exécutif du PDCI-RDA, tenu mardi 11 février 2020 à son siège à Abidjan Cocody. A l’en croire, aucune autre formation politique, excepté le PDCI-RDA, n’est autorisée à utiliser le logo du parti pour ses activités aussi bien en France, en Angleterre qu’aux Etats-Unis.

«C’est déjà une bonne nouvelle. Le logo du PDCI a été enregistré sur le territoire français comme propriété intellectuelle. Donc personne ne peut faire des activités en France avec notre logo. On a fait les mêmes procédures aux États-Unis et en Angleterre», s’est réjoui Maurice Kakou Guikahué.

Avant ce rebondissement, le parti d' Henri Konan Bédié et le RHDP dirigé par le président Alassane Ouattara, se livraient une bataille sans précédent devant les juridictions ivoiriennes et françaises. L’affaire, faut-il le rappeler, peine jusque là à être tranchée par la justice ivoirienne. En première instance, le juge des référés, s’était en effet prononcé en faveur de la partie adverse, rejetant toutes les demandes formulées par le PDCI.

Portée devant la Cour d’appel, l'affaire devrait connaître les jours à venir un nouveau rebondissement après la requête formulée par Me Suy Bi. «En portant sa cause devant la Cour d’Appel d’Abidjan, le PDCI-RDA attend donc de cette juridiction qu’elle le rétablisse dans ses droits sur son logo qu’il tient de l’article 6 de la loi ivoirienne relative aux Partis et Groupements politiques et de l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé relatif à l’institution d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle », expliquait en janvier dernier l’avocat du parti septuagenaire.

Puis d'ajouter: « Si le RHDP a pu hier tirer arguments de l’appartenance passée du PDCI-RDA à ce groupement politique pour justifier le braquage de son logo, cette ligne de défense infondée en droit par ailleurs, n’est plus tenable aujourd’hui ».