Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 13 février 2020

La Titrologie de ce jeudi 13 février 2020 fait une part belle à la lutte de positionnement que se livrent les acteurs politiques ivoiriens en vue de la Présidentielle de 2020. Les états-major d'Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et bien d'autres leaders sont en ébullition.

Titrologie, "N'attirons pas le malheur sur notre pays"

A huit mois de l'élection présidentielle de 2020, le procéssus électoral en Côte d'Ivoire connaît quelques points d'achoppements entre pouvoir et opposition. "Code électoral, vers un nouveau bras de fer", lance d'entrée le quotidien Aujourd'hui. Dans les colonnes de l'Inter, "Un universitaire explique tout sur la réforme constitutionnelle". Maurice Kakou Guikahué, SE du PDCI, met à nu "Les 16 points de désaccord".

"Le monde entier interpelle Ouattara", renchérit pour sa part Le Nouveau Réveil. Pour le Sursaut, "De grands bouleversements sont annoncés au FPI." Pendant ce temps, Le Patriote, présente le "RHDP comme un parti puissant et organisé". Par conséquent, "l'UDCY confirme son adhésion au RHDP", révèle Le Rassemblement. Le Ministre Amédé lance cependant sur Le Mandat, "N'attirons pas le malheur sur notre pays".

"Amadou Gon attendu dans le Gboklè comme le père Noël", annonce Le Jour Plus. Et Le Patriote, de révéler "Ce que AGC va faire dans le Gboklé". "Soro, le vrai candidat du peuple", plaque à sa Une Générations Nouvelles. Le Quotidien d'Abidjan, croit savoir "Comment les réseaux français de Soro bloquent Ouattara". Et pourtant, Le Rassemblement déclare que "Soro est de plus en plus isolé."

Notre Voie annonce une rencontre entre Affi N'Guessan et Kablan Duncan, prenant le soin de présenter "Les points de discussion à l'ordre du jour". Le Temps, relaie "L'hommage émouvant de Médiapart à Laurent Gbagbo". Quand Le Quotidien d'Abidjan présente "Les deux cas de figure pour la libération de Gbagbo". Ediémou Blin Jacob, dirigeant réligieux, lance sur L'Inter, "Voici pourquoi l réconciliation a échoué".

"Le PDCI attend une bonne nouvelle", titre Soir Info, avant de publier un fait divers qui a défrayé la chronique, selon lequel, "Un père de famille viole ses trois filles et accuse les génies". L'Expression revient sur l'arrestation de plusieurs narcotrafiquants. "Un réseau de trafic international démantelé", titre le tabloïd.

Pour la note sportive de la Titrologie de ce jeudi, Super Sport affiche "Eto'o se fâche et crache ses vérités à Infantino", à propos de la proposition de l'organisation de la CAN chaque 4 ans. "Cristiano Ronaldo se proclame meilleur joueur du 21e siècle", poursuit le journal sportif, qui indique par ailleurs que José Mourinho retrouve le podium du Top 10 des entraineurs les mieux payés avec "un salaire de 955 millions".