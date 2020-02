Stabilité en Côte d'Ivoire : Affoussiata Bamba pose ses conditions

Pour Affoussiata Bamba Lamine, la stabilité en Côte d'Ivoire obéit à des préalables. L'avocate et compagnon de Guillaume Soro a donné ces exigences dans un tweet publié, ce lundi 17 février 2020.

La recette d' Affoussiata Bamba pour la paix au pays

23 décembre 2019, Affoussiata Bamba Lamine était en compagnie de Guillaume Soro lors que le jet privé qui les ramenait à Abidjan a été dérouté vers Accra avant de finalement atterrir en Espagne. Et depuis, l'ancienne ministre de la Communication est en exil en France, accompagnant l'ex-Président de l'Assemblée nationale dans chacune de ses tournées.

Candidat déclaré à la Présidentielle de 2020, Guillaume Kigbafori Soro, faut-il le rappeler, est visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice ivoirienne, pour « tentative de déstabilisation, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux » après la découverte d'une bande sonore. Plusieurs autres cadres de GPS, Générations et peuples solidaires, dont le Député Alain Lobognon, ont été écroués dans les geôles ivoiriennes.

Cette traque des pro-Soro apparaît pour Soroïstes comme des manoeuvres du pouvoir RHDP pour les éloigner du pays jusqu'à la tenue du prochain scrutin présidentiel. L'ancienne porte-parole de la rébellion dirigée par Soro a donc tenu à rappeler aux autorités ivoiriennes les fondamentaux pour la stabilité durable en Côte d'Ivoire.

« La quête véritable de la stabilité et l'impérieuse nécessité de la consolidation de la démocratie exigent que l'autorité s'appuie sur la loi et non sur l'arbitraire », a-t-elle lancé sur son compte Twitter. Pour l'ancienne Député d'Abobo, le salut du pays réside donc dans l'application impartiale et impersonnelle de la loi. Toute velléité de recourir à l'arbitraire menacerait sa stabilité.

Cet appel d'ABL au pouvoir d'Abidjan intervient alors que lors d'un sit-in de l'opposition ivoirienne (CDRP, EDS, Lider et GPS) sur le Parvis des Droits de l'Homme au Trocadéro à Paris, ce samedi 15 février, l'un des orateurs a ébruité un projet de coup d'État contre le pouvoir d'Alassane Ouattara.

Dans un précédent tweet, Affoussy Bamba avait également déclaré que le Président Ouattara entendait « confisquer le pouvoir en cherchant à réduire au silence l'opposition, et ce en violation des règles de procédure judiciaire ».