Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 20 février 2020

La Titrologie de ce 20 février 2020 fait une part belle à la rencontre entre les évêques et le Président Alassane Ouattarae. Henriette Konan Bédié et Simone Gbagbo, deux ex-premières dames, se sont également rencontrées.

Titrologie, "Ouattara, un président sous tension"

Quatre jours après la prière pour la paix en Côte d'Ivoire, le 15 février dernier, le clergé ivoirien a également été reçu en audience par le Président Alassane Ouattara au Palais de la Présidence. "Ouattara - Evêques : 2H de huis clos pour vider les malentendus", titre Le Matin. "Les Evêques expriment leurs inquiétudes à Ouattara", renchérit Notre Voie. "C'est gâté entre l'Union européenne et le régime", croit savoir Le Nouveau Courrier. Le Temps plaque également à sa Une : "Tout se gâte entre le régime et ses parrains européens. "Les signes ne sont pas bons", interpelle un guide réligieux sur Le Sursaut. Avec un stétoscope comme image d'illustration, le quotidien Aujourd'hui révèle : "Ouattara, un président sous tension."

Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, contredit pour sa part les btouilles dans le camp Ouattara sur Le Jour Plus : "Ce sont des mensonges, ne donnez pas droit à ces rumeurs." Et portant, Soir Info déclare, à propos de la crise au RHDP : "Brouilles Ouattara - Amon Tanoh, ça prend d'autres proportions." Le Patriote, quotidien proche du pouvoir, présente "PsGouv, la potion magique du gouvernement."

"La communauté Sant'Egidio livre des secrets sur Gbagbo", dans les colonnes de Le Quotidien d'Abidjan. Et le tabloïd de poursuivre dans le même veine des révélations : "Ouattara demande pardon à Soro". Et soir Info de préciser sur le même sujet : "En conflit avec l'ex-chef du Parlement, ce que le pouvoir prépare." A en croire Le Temps, "Ouattara fait du chantage à Soro." La Gazette, révèle pour sa part : "Ce qui divise pouvoir et opposition." Le Nouveau Réveil, présente "Les vrais raisons de l'échec de Gon." Le Rassemblement, s'interroge cependant : "Avec quel Ouattara l'opposition veut discuter aujourd'hui ?"

Générations nouvelles attaque le Président du Sénat français, après son séjour en terre ivoirienne : "Gérard Larcher, la grosse déception." Sur L'Expression, "Lida Kouassi livre des secrets jamais revelés sur le FPI." Bonne nouvelle pour les victimes de déchets toxiques. "La Cour d'appel d'Amsterdam prend une importante décision en faveur des victimes." L'Inter, quotidien du groupe Olympe, indique : "L'opposition coincée." Avant d'évoquer : "Simone Gbagbo et Henriette Bédié se concertent."

La note est amère pour le sélectionneur des Eléphants. Super sport, croit savoir "La FIF arache le véhicule de servive de Kamara et cible Paulo Duarté." Ligue des champions d'Europe : " Drogba explique l'échec des club français." Fermant ainsi cette page de la titrologie de ce 20 / 02 / 2020.