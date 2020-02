"Didier Drogba chassé de la CAF" : Du nouveau dans l' affaire

La nouvelle de l'éviction de Didier Drogba de la Confédération africaine de football (CAF) par le Malgache Ahmad Ahmad a enflé la toile. L'information a été livrée par Mamadou Gaye, journaliste et consultant sportif, sur sa page Facebook. Plus tard, l'homme de média a donné les raisons pour lesquelles le conseiller spécial du successeur d' Issa Hayatou a été éjecté de son poste. Mais après la publication de la nouvelle, il y a du nouveau dans l'affaire.

Didier Drogba réellement viré de la CAF par Ahmad Ahmad ?

L'information a eu l'effet d'une bombe dans le monde sportif. Didier Drogba vient de se faire virer par Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football. L'annonce a été faite par Mamadou Gaye, un journaliste et consultant sportif qui a officié pendant un moment sur la chaine publique en Côte d'Ivoire, la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI).

Il indiquait via sa page Facebook que Didier Drogba a été viré de son poste de conseiller spécial du président de la CAF. "DD n'a assisté à aucun match de la Coupe d'Afrique 2019. DD n'a jamais assisté à un évènement de la CAF depuis sa nomination. DD s'est engagé auprès d'Infantino contre la CAF", a justifié Mamadou Gaye. Il n'a pas fallu longtemps pour que la toile s'enflamme.

Répondant à un journaliste sportif sur Twitter au sujet de son "éviction" de la CAF, Didier Drogba a préféré en rire. Contre toute attente, l'information a été démentie par Ouattara Hegaud, membre de la confédération africaine. Joint par un journaliste ivoirien, il précisé que "jusqu'à preuve du contraire, Didier Drogba reste le conseiller d' Ahmad Ahmad. Tout comme Eto'O Fils".

Pour sa part, le patron du football africain a contredit Mamadou Gaye dans un groupe WhatsApp nommé Soccer in Africa. Soulignons que Didier Drogba a été nommé l'année dernière au sein du comité exécutif de la CAF. Il faut noter que Didier Drogba est candidat déclaré à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). L'ancien capitaine des Éléphants rêve de prendre le contrôle du football africain.

"Je suis Ivoirien, et chez nous il y a beaucoup de difficultés, on peut apporter quelque chose pour redynamiser le football, intéresser le public. Je pouvais rester là-bas (Chelsea), mais je trouve que le challenge, c’est ici. La Côte d’Ivoire a eu un passé glorieux, dans le football. Il y a du talent et du potentiel qui sont sous exploités", avait-il déclaré le jeudi 12 septembre 2019 alors qu'il participait à la 3e édition du CEO à Abidjan-Plateau.